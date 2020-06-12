Охотникам на редкую гориллу в Уганде грозит пожизненное заключение

Одну из самых известных горных горилл Уганды по имени Рафики убили охотники-браконьеры. Четверых из них арестовали, а теперь им грозит пожизненное заключение или штраф в размере 5,4 миллиона долларов в случае признания их виновными в убийстве исчезающего вида животных. Об этом сообщили в издании BBC.

Согласно расследованию, редкую гориллу Рафики убили острым предметом с помощью попадания его во внутренние органы животного. Во всем мире осталось чуть больше тысячи таких горных горилл. Управление по охране дикой природы Уганды назвало смерть Рафики "очень большим ударом".

Горилле, которую убили, было 25 лет. Она погибла в непроходимом Национальном парке Бвинди и была лидером стаи, которая состояла из 17 представителей своего вида. Группу описали как приспособленную к контакту с людьми. Горные гориллы пользуются популярностью у посетителей страны, а конкретно Рафики был очень популярен среди гостей. Он пропал еще 1 июня, а уже на следующий день поисковая группа обнаружила его мертвое тело.

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