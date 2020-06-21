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Главная Новости Общество события Огненное кольцо: опубликованы фото необычного солнечного затмения в самый длинный день года
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Огненное кольцо: опубликованы фото необычного солнечного затмения в самый длинный день года

Полная фаза солнечного затмения сегодня составила 38 секунд

сегодня, 22:48
Автор:

Татьяна Веремеева
Огненное кольцо: опубликованы фото необычного солнечного затмения в самый длинный день года

Сегодня, 21 июня, жители Восточного полушария могли наблюдать редкое солнечное затмение, которое совпало с самым длинным днем в году. Об этом пишет Reuters.

Солнечное затмение сегодня могли увидеть жители Восточной и Южной Азии, Ближнего Востока и Африки. Большинство людей видели только частичное затмение, и только несколько человек стали свидетелями истинного "огненного кольца".

В отличие от полного затмения, Луна в кольцевом или кольцевидном затмении не может полностью покрыть солнце, оставляя тонкий ореол света в своей максимальной фазе. Такое затмение происходит, когда Луна находится дальше по своей эллиптической орбите вокруг Земли, в результате чего она кажется меньше.

Сотни наблюдателей собрались на открытом пространстве в Цзяи на юге Тайваня, в одном из районов Азии, где было видно кольцевое затмение. В Тайбэе группы людей собрались, чтобы посмотреть на затмение через тонированные очки и свои телефоны, когда небо стало жутко темным.

Солнечные затмения в период летнего солнцестояния редки. Последний раз оно происходило в июне 2001 года. Еще более редким явлением считается затмение, которое приходится именно на середину лета.

В следующий раз подобное затмение жители Земли смогут увидеть в 2039 году, а затем только в 2392 году.

Ранее "Комментарии" писали, что длительность полной фазы сегодняшнего солнечного затмения составила около 38 секунд. В это момент Земля, Луна и Солнце стали в один ряд, а естественный земной спутник затмил нашу звезду. Из-за чего были видны только края Солнца, образовав то самое "огненное кольцо".


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Источник: https://www.reuters.com/article/us-solar-eclipse/rare-ring-of-fire-solar-eclipse-on-the-longest-day-of-the-year-idUSKBN23S0CB
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