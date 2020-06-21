Огненное кольцо: опубликованы фото необычного солнечного затмения в самый длинный день года

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Татьяна Веремеева
Сегодня, 21 июня, жители Восточного полушария могли наблюдать редкое
солнечное затмение, которое совпало с самым длинным днем в году. Об этом пишет Reuters.
Солнечное затмение сегодня могли увидеть жители Восточной и Южной Азии, Ближнего
Востока и Африки. Большинство людей видели только частичное затмение, и только
несколько человек стали свидетелями истинного "огненного кольца".
В отличие от полного затмения, Луна в кольцевом или кольцевидном затмении
не может полностью покрыть солнце, оставляя тонкий ореол света в своей
максимальной фазе. Такое затмение происходит, когда Луна находится дальше по
своей эллиптической орбите вокруг Земли, в результате чего она кажется меньше.
Сотни наблюдателей собрались на открытом пространстве в Цзяи на юге
Тайваня, в одном из районов Азии, где было видно кольцевое затмение. В Тайбэе
группы людей собрались, чтобы посмотреть на затмение через тонированные очки и
свои телефоны, когда небо стало жутко темным.
Солнечные затмения в период летнего солнцестояния редки. Последний раз оно
происходило в июне 2001 года. Еще более редким явлением считается затмение,
которое приходится именно на середину лета.
В следующий раз подобное затмение жители Земли смогут увидеть в 2039 году, а затем только в 2392 году.
Ранее "Комментарии" писали, что длительность полной фазы сегодняшнего
солнечного затмения составила около 38 секунд. В это момент Земля, Луна и
Солнце стали в один ряд, а естественный земной спутник затмил нашу звезду.
Из-за чего были видны только края Солнца, образовав то самое "огненное кольцо".
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