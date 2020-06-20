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Нужна ли изоляция после транзита через "красную" зону: разъяснения ГПСУ

В Государственной пограничной службе Украины объяснили нюансы транзита через «красную зону» при въезде в Украину

сегодня, 16:45
Автор:

Таисия Ерохина
Нужна ли изоляция после транзита через "красную" зону: разъяснения ГПСУ

Изоляция или обсервация после транзита через "красную" зону при въезде в Украину не нужна, если вы изначально следуете из страны "зеленой" зоны. О правилах транзитного проезда из страны "зеленой" зоны через страну "красной" информирует Государственная пограничная служба Украины.

Как рассказал начальник управления организации пограничного контроля администрации ГПСУ Юрий Лысюк, требования не меняется из-за страны транзита.

"Если гражданин уезжает из страны "зеленой" зоны транзитом через страну "красной" зоны, например, летит из Германии – это "зеленая" страна, через Беларусь – это "красная" страна и потом прибывает в Борисполь, то мы считаем, что этот гражданин следует из "зеленой" страны", - пояснил он.

Поэтому, отметили в ГПСУ, для тех, кто прибыл в Украину таким образом будут применяться меры, предусмотренные для граждан стран "зеленой" зоны.

В ГПСУ добавили, что перечень стран, которые по показателям заболеваемости коронавирусом отнесены к "красной" и "зеленой" зонам, формирует Министерство здравоохранения Украины.


Как сообщалось, США запрещают въезд людям, которые ехали транзитом через страны с высоким уровнем заболеваемости коронавирусом.

Ранее "Комментарии" писали, что Египет с 1 июля примет туристов из Украины: открыты продажи туров.


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Источник: https://dpsu.gov.ua/ua/news/%20video%20-shchodo-mozhlivosti-proizdu-tranzitom-z-kraini-zelenoi-zoni-cherez-krainu-chervonoi-zoni/
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