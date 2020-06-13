Новый карантин всё ближе: коронавирус вновь установил антирекорд в Украине

В Украине установлен новый антирекорд по заболеваемости COVID-19. За сутки коронавирус подтвердили у 753 человек, а общее число зараженных с начала пандемии перевалило за 30 тысяч человек. Об этом свидетельствуют данные СНБО.

По состоянию на 13 июня, в стране уже 30 506 заболевших коронавирусом. С начала пандемии от недуга умерли 880 человек, в том числе 10 - за последние сутки.





От COVID-19 вылечились 13 976 человек, из которых 409 - в течение последних 24 часов.

Больше всего новых случаев выявлено во Львовской (132), Закарпатской (77) областях, а также в Киеве (72 случая).

В Херсонской области за сутки не подтвердили ни одного случая коронавирусной болезни.

Напомним, в пятницу, 12 июня, стало известно о заражении первой леди Елены Зеленской коронавирусом. Супруга президента Владимира Зеленского получила положительный результат теста на COVID-19. Это подтвердили в Офисе президента. Симптомов коронавируса у первой леди нет, поэтому в больницу ее забирать не стали. Зеленская будет лечиться дома, но пока будет находится в самоизоляции отдельно от других членов семьи, сообщили в Офисе президента. Тесты на коронавирус сделали также самому Владимиру Зеленскому и детям президента. У них результаты отрицательные.

Ранее "Комментарии" писали, как в Минздраве объяснили столь резкое увеличение количества новых больных в Украине.

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