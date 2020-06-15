Новый этап смягчения карантина: что изменилось для украинцев с 15 июня

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Антон Корнилов
В понедельник, 15 июня, Украина перешла на новый этап
смягчения карантина, в ходе которого разрешили переходить на территорию
временно оккупированного Крыма из Херсонской области и частично возобновили
междугороднее и авиасообщение. Об этом сообщили в издании "Страна".
Начали работать все КПВВ на границе между Крымом и Херсонской областью: Чаплинка, Каланчак и Чонгар. По приезду из Крыма в Украину не нужно будет проходить обязательный двухнедельный карантин, вместо этого — письменное согласие на самоизоляцию, нарушителей которой оштрафуют на 17 тысяч гривень.
Также с 15 июня Украина частично возобновляет международное
воздушное сообщение и запустит пункты пропуска в аэропортах. Еще 12 июня Кабмин
принял решение открыть последние аэропорты и воздушные ворота для иностранцев,
которым для въезда в Украину понадобится страховой полис на обсервацию и
лечение в случае заражения коронавирусом.
По прилету в Украину обязательный двухнедельный карантин
должны будут проходить только граждане тех стран, где число активных больных COVID-19 превышает 40 человек
на 100 тысяч населения. Исключение для дипломатов, консулов, послов и членов их
семей, водителей и членов экипажа грузовых, воздушных, морских, речных и
поездных транспортных средств, участников ВНО и одного сопровождающего для
каждого, а также граждан так называемых "стран риска", которые не были на
родине в последние две недели перед прибытием в Украину.
Министр инфраструктуры Владислав Криклий рассказал, что с 15
июня украинцы смогут летать в Албанию и США без ограничений, в Великобританию с
двухнедельным карантином по прибытию, в Тунис (с 27 июня) и Турцию с
тестированием по прибытию. С 1 июля возможно открытие границ с Грузией,
Грецией, Кипром и Черногорией.
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