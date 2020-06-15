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Новый этап смягчения карантина: что изменилось для украинцев с 15 июня

В понедельник в Украине начался новый этап смягчения карантина

сегодня, 17:02 comments554
Автор:

Антон Корнилов
Новый этап смягчения карантина: что изменилось для украинцев с 15 июня

В понедельник, 15 июня, Украина перешла на новый этап смягчения карантина, в ходе которого разрешили переходить на территорию временно оккупированного Крыма из Херсонской области и частично возобновили междугороднее и авиасообщение. Об этом сообщили в издании "Страна".

Начали работать все КПВВ на границе между Крымом и Херсонской областью: Чаплинка, Каланчак и Чонгар. По приезду из Крыма в Украину не нужно будет проходить обязательный двухнедельный карантин, вместо этого — письменное согласие на самоизоляцию, нарушителей которой оштрафуют на 17 тысяч гривень.

Также с 15 июня Украина частично возобновляет международное воздушное сообщение и запустит пункты пропуска в аэропортах. Еще 12 июня Кабмин принял решение открыть последние аэропорты и воздушные ворота для иностранцев, которым для въезда в Украину понадобится страховой полис на обсервацию и лечение в случае заражения коронавирусом.

По прилету в Украину обязательный двухнедельный карантин должны будут проходить только граждане тех стран, где число активных больных COVID-19 превышает 40 человек на 100 тысяч населения. Исключение для дипломатов, консулов, послов и членов их семей, водителей и членов экипажа грузовых, воздушных, морских, речных и поездных транспортных средств, участников ВНО и одного сопровождающего для каждого, а также граждан так называемых "стран риска", которые не были на родине в последние две недели перед прибытием в Украину.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий рассказал, что с 15 июня украинцы смогут летать в Албанию и США без ограничений, в Великобританию с двухнедельным карантином по прибытию, в Тунис (с 27 июня) и Турцию с тестированием по прибытию. С 1 июля возможно открытие границ с Грузией, Грецией, Кипром и Черногорией.


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Источник: https://strana.ua/news/273116-kakie-izmenenija-nastanut-v-ukraine-s-15-ijunja.html
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