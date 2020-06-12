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Новая вспышка коронавируса: где хотят усилить карантин

В Киеве за сутки добавилась почти сотня новых больных с коронавирусом

сегодня, 10:13
Автор:

Виолетта Комаровская
Новая вспышка коронавируса: где хотят усилить карантин

Из-за новой вспышки коронавируса в Киеве хотят усилить карантин. Часть ограничений, которые сняли ранее, вскоре могут вернуть. Об этом сообщил в эфире "Украина 24" советник столичного мэра Владимир Бондаренко.

Киев постепенно превращается в эпицентр вспышки коронавируса в Украине. Уже сейчас столица находится на втором месте по общему количеству инфицированных COVID-19. Однако от лидера - Черновицкой области - ее отделяет менее сотни пациентов. Который день подряд в Киеве фиксируют максимальное число новых больных в Украине. За минувшие сутки таких было 95 человек. В целом, с начала вспышки коронавирус в столице подхватили 3 766 человек.

Именно поэтому уже сегодня представители городской власти собираются на совещание. Будут решать, какие ограничения лучше пока вернуть.

"Киев однозначно не готов к тем этапам выхода из карантина, которые правительство ввело 5 и 10 июня. На оперативном штабе по ЧС будем принимать решение, чтобы усилить некоторые ограничения, которые уже были ослаблены, начиная с 23 мая", - рассказал Бондаренко.

Вероятнее всего, по словам советника Кличко, в Киеве пока не будут работать полноценно учреждения культуры, под запретом останутся массовые мероприятия, а рестораны не смогут принимать посетителей в помещении. 

Бондаренко не исключает, что закрыть могут и столичные пляжи. Не откроются, как минимум, три пункта сдачи ЗНО. А вот общественный транспорт пока трогать не будут. Он продолжит работать в обычном режиме. 

Столь резкий всплеск заболеваемости в столице Владимир Бондаренко, в частности, связывает с тем, что киевляне начали игнорировать санитарные правила и нарушают те ограничения, которые остались. 

Ранее "Комментарии" рассказывали, как в Минздраве объяснили резкий скачек заболеваемости коронавирусом. Заметим, что их версия от версии Бондаренко несколько отличается. 


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Источник: https://ukraina24.segodnya.ua/
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