Неожиданный поворот: стало известно имя предполагаемого нового генпрокурора Украины

Руководителя Хмельницкой областной прокуратуры Антона Ковальского рассматривают как одного из основных претендентов на должность генерального прокурора Украины. Об этом пишет "УП" со ссылкой на источники в политических кругах.

Офис генерального прокурора. Фото: из открытых источников

По информации собеседников издания, среди ключевых кандидатов также находится руководитель Днепропетровской областной прокуратуры Валерий Прихожанов. Однако источники "УП" утверждают, что именно кандидатура Ковальского сейчас выглядит более вероятной.

Таким образом, окончательное решение по руководителю Офиса генерального прокурора пока не принято. Информация о возможном назначении Ковальского официально не подтверждена.

Ковальский возглавил Хмельницкую областную прокуратуру в июле 2025 года. До этого он занимал руководящие должности в других регионах Украины.

С сентября 2020-го по октябрь 2021 года Ковальский работал заместителем руководителя Винницкой областной прокуратуры. В ноябре 2021 года он возглавил Черновицкую областную прокуратуру и руководил ведомством до перехода на должность в Хмельницкой области.

При этом возможная смена руководителя Офиса генпрокурора может стать частью более широких кадровых решений в украинской правоохранительной системе. На данный момент неизвестно, когда именно может быть принято окончательное решение и будет ли кандидатура Ковальского официально внесена на рассмотрение.

"Украинская правда" отмечает, что ее источники называют Ковальского наиболее вероятным претендентом, однако окончательное решение остается за руководством страны.

Если информация подтвердится, Ковальскому предстоит перейти от руководства региональной прокуратурой к работе на уровне центрального органа, который координирует деятельность всей системы прокуратуры Украины.

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