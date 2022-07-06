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НБУ оштрафовал банк «Конкорд» на 60,4 млн гривен

Банк «Конкорд» оштрафован Национальным банком за нарушения

сегодня, 12:00
Автор:

Станислав Молчанов
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Национальный банк Украины по результатам надзора в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее – предотвращение и противодействие) за деятельностью банков и небанковских финансовых учреждений, а также валютного надзора в июне 2022 года применил к АО "АКБ "Конкорд" (ConcordBank) меру воздействия в виде штрафа на сумму 60,4 млн грн, а также письменного предупреждения.

НБУ оштрафовал банк «Конкорд» на 60,4 млн гривен

Иллюстративное фото из открытых источников

Как говорится в сообщении НБУ, по результатам надзора меры влияния были применены к трем банкам, среди которых также АО “Айбокс Банк”, АО “БАНК “Украинский Капитал"  и 117 небанковским финансовым учреждениям.

В НБУ уточняют, что банк "Конкорд" нарушил пункт 2 части второй статьи 6 Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" от 14 октября 2014 года № 1702-VII1, заключающегося в ненадлежащем исполнении обязанностей изучение клиентов. Указанные факты нарушений руководство банка "Конкорд" частично признало.

"Относительно мер влияния НБУ по финансовому мониторингу ConcordBank отмечает, что некоторые из указанных нарушений имеют место и будут приняты все необходимые меры для предотвращения подобного в будущем. В частности, банком уже учтены рекомендации по внесению изменений во внутренние положения банка по вопросам финансового мониторинга, в частности, касающиеся автоматизации отдельных процессов изучения деятельности клиентов и связанные с организацией внутрибанковской системы и проведением первичного финансового мониторинга", — говорится в сообщении банка. Также банк оставляет за собой право отстоять свою позицию в суде.

В 2018 году банк "Конкорд" уже был оштрафован НБУ на сумму 1,55 млн грн, пытался оспорить штраф в суде, но затем, как сообщалось, иск был отозван, поскольку руководство и акционеры банка признали факты нарушений.

Как писал Financial Сlub к этому решению банк мог подтолкнуть Нацбанк, который 4 июня 2018 года сообщил общественности детали схемы, которую провернули в банке "Конкорд".

"Группа из 19 клиентов банка провела между собой финансовые операции за счет 1 миллиона гривен, полученных как возвратная финансовая помощь одним из клиентов", — отметили в Нацбанке.

Портал "Комментарии" сообщал, что осенью 2021 года банк "Конкорд" попал в историю об американских санкциях, кибер-вымогателях и онлайн-торговле наркотиками. Тогда руководство и акционер банка опровергли все обвинения.

Банк "Конкорд" со штаб-квартирой в Днепре на конец 2021 года занимал 36-е место среди 72 украинских банков (активы – 5 млрд грн). В группу "Конкорд" входят финкомпании "Кордпей", "Мастпей", "Прокард" и "Синком", а также британская Electronic Payment Solutions LTD и мальтийская Moneycare Limited. Группой владеют сестры Елена Соседка и Юлия Соседка (56,2% и 43,8% акций соответственно).



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