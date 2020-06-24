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Названы самые популярные детские имена этого года в Украине

Минюст опубликовал имена, которыми чаще всего называли детей в 2020 году в Украине: популярным именем стал как Василий среди мальчиков, так и Луна среди девочек

сегодня, 18:16
Автор:

Таисия Ерохина
Названы самые популярные детские имена этого года в Украине

В Украине родители чаще всего называют новорожденных мальчиков именем Артем, а девочек – София. Об этом сообщило Министерство юстиции Украины в Facebook.

Так, именно Артем и София стали самыми популярными именами в 2020 году в нашей стране. Ведь Темы и Сони родились в большинстве регионов страны.

Сообщается, что в ТОП популярных имен попали такие мужские имена, как Матвей, Максим, Давид, Никита, Михаил, Даниил, Богдан, Андрей, Александр, Иван и Василий.

А девочкам родители чаще всего давали такие имена, как Анастасия, Анна, Мария, Алиса, Виктория, Вероника, Полина и Луна.

Напомним, стало известно, какие необычные имена дали детям в Закарпатской области. Так, один малыш при рождении получил весьма оригинальное имя – Зеленский. Самыми распространенными именами, которыми называли ужгородцы мальчиков: Матвей, Александр, Максим, Давид, Богдан, Даниил, Ярослав. А вот среди девочек лидируют такие имена: Анна, София, Полина, Юлия, Ева и Николь.

Ранее "Комментарии" писали, что известный американский предприниматель Илон Маск в начале мая текущего года стал отцом в шестой раз. Сына ему подарила известная канадская певица Граймс. Миллиардер решил отличиться и назвал ребенка странным именем X Æ A-12, что вызвало бурю эмоций в сети. Но вследствие калифорнийских законов имя ребенка пришлось изменить.


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Источник: https://www.facebook.com/minjust.official/photos/a.277183632703321/953580225063655/?type=3&__tn__=-R
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