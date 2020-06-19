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Население Украины резко сократилось – данные Госстата

Численность смертности значительно превышает количество новорожденных в Украине, об этом свидетельствуют свежие данные Государственной статистики

сегодня, 10:32
Автор:

Таисия Ерохина
Население Украины резко сократилось – данные Госстата

По состоянию на май население в Украине составляет менее 42 млн человек. Такие данные обнародовала Государственная служба статистики Украины.

По подсчетам специалистов, численность имеющегося населения в Украине – 41 806,2 тыс. лиц. Сообщается, что в период с января по апрель текущего года количество населения сократилось на 96,2 тыс. человек. При этом, отметили в Госстате, число умерших значительно больше числа живорожденных: на 100 умерших – 47 новорожденных. Так, умерло с начала года 195 287 человек (в январе-апреле 2019-го – 207 143), а родилось – 92 337 (за аналогичный период прошлого года показатель составил 99 105).

Согласно данным службы, число тех, кто приехал в Украину, выше на 6755 чем количество тех, кто уехал. Тогда как в прошлом году миграционный прирост составил 10 771.

Добавим, что статистика не учитывает данные по временно неподконтрольной Украине АР Крым и Севастополю.

Ранее "Комментарии" сообщили, что глава Госстата Игорь Вернер уверяет, что в Украине есть "большая политическая воля" удешевить проведение переписи населения без потери качества. Эксперты по просьбе  издания "Комментарии" оценили, реально ли это, а также – когда и каким образом могут провести перепись.


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Источник: http://www.ukrstat.gov.ua/express/expres_u.html
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