Накреативили: имя Зеленский дали новорожденному на Закарпатье

Родители нередко выискивают для новорожденных редкие, интересные и необычные имена. Так, в Закарпатской области малыш при рождении получил весьма оригинальное имя – Зеленский. Об этом сообщила пресс-служба Юго-Западного межрегионального управления Министерства юстиции на странице в Facebook.

Сообщается, что с начала года в регионе родилось 5398 детей. Среди мальчиков одни из самых редких зарегистрированных в ЗАГСах региона имен – Демьян, Леонард, Ян, Самеуль, Себастиан, Жан, Прокоп, Вогнедар и Зеленский. А среди девочек – Алиса, Оливия, Элина, Маргарита, Элиф, Амелия, Ванесса и Глория. А вот лидируют такие имена: Анна, София, Полина, Юлия, Ева и Николь.

Ранее "Комментарии" писали, что известный американский предприниматель Илон Маск в начале мая текущего года стал отцом в шестой раз. Сына ему подарила эпатажная канадская певица Граймс. Миллиардер решил отличиться и назвал ребенка странным именем X Æ A-12, что вызвало бурю эмоций в сети. Но из-за калифорнийских законов имя ребенку пришлось поменять.

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