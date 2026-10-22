«Нафтогаз» готовится к худшим сценариям зимы: просчитали 24 варианта на фоне российских атак

НАК "Нафтогаз Украины" разработала 24 сценария прохождения осенне-зимнего периода 2026/2027 годов. При подготовке учли интенсивность российских атак, температурные условия и возможности украинской газодобычи. Об этом сообщил председатель правления компании Сергей Федоренко в Facebook.

Нафтогаз. Фото: из открытых источников

По его словам, специалисты оценили различные варианты развития ситуации и предусмотрели решения для каждого из них. Такой подход должен помочь компании быстрее реагировать на возможные угрозы и поддерживать стабильность газоснабжения даже в сложных условиях.

Отдельным приоритетом Федоренко назвал сотрудничество с международными партнерами. Речь идет сразу о нескольких направлениях: восстановлении поврежденной инфраструктуры, усилении защиты энергетических объектов, поставках критически важного оборудования и специальной техники.

Еще одна задача – привлечь финансовые ресурсы, которые позволят заблаговременно законтрактовать дополнительные объемы природного газа. Это особенно важно в случае холодной зимы или новых масштабных повреждений энергетической инфраструктуры.

В "Нафтогазе" также рассчитывают на дальнейшую международную поддержку. Среди примеров такого сотрудничества Федоренко выделил помощь Норвегии, которая предоставляла средства на закупку дополнительных объемов топлива.

В апреле 2025 года группа "Нафтогаз" получила кредит Европейского банка реконструкции и развития на 270 млн евро под государственную гарантию. Норвегия дополнила финансирование грантом в 139 млн евро. В августе того же года правительство страны выделило Украине еще 1 млрд норвежских крон – около 98,3 млн долларов – на приобретение природного газа.

В феврале 2026 года "Нафтогаз" и ЕБРР также подписали соглашение о гранте правительства Норвегии на 85 млн евро.

Подготовка сразу 24 сценариев свидетельствует о том, что компания учитывает широкий спектр рисков предстоящего сезона. Однако успешное прохождение зимы будет зависеть не только от внутренних планов, но и от масштабов возможных атак, погодных условий и своевременности международной помощи.

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