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НАБУ сообщило Омеляну о подозрении

НАБУ заявило о сообщении экс-министру инфраструктуры о подозрении, Владимир Омелян говорит, что должен выступать свидетелем

сегодня, 13:57
Автор:

Таисия Ерохина
НАБУ сообщило Омеляну о подозрении

Детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили бывшему министру инфраструктуры Украины Владимиру Омеляну о подозрении в нанесении государственному бюджету ущерба на 30,5 млн грн. Об этом свидетельствует сообщение пресс-службы НАБУ.

Бывшему топ-чиновнику инкриминируют ч.2 ст.211 Уголовного кодекса Украины ("Выдача служебным лицом нормативно-правового акта, что уменьшает поступления в бюджет вопреки закона, если предметом таких действий были бюджетные средства в особо крупных размерах").

Сообщается, что бывший министр в декабре 2017 года издал приказ об уменьшении всех портовых сборов (кроме маячного) на 20%. Однако один из этих сборов – административный – является доходной частью госбюджета. Поэтому, подчеркнули в НАБУ, изменить его размер могла лишь Верховная Рада, а не министр.

Отмечается, что Министерство финансов Украины выступало против уменьшения всех портовых сборов, подчеркивая, что именно уменьшение административного сбора повлечет за собой недополучение доходов в бюджет страны. В НАБУ говорят, что Минфин об этом неоднократно информировал министра инфраструктуры.

"Решение экс-чиновника об уменьшении портового (административного) сбора привело к непоступлению в государственный бюджет в 2018 году 30,4 млн грн: из ожидаемых 203,5 млн грн получено 173,1 млн грн. Эти данные подтверждены Госаудитслужбой и судебной экспертизой", - говорится в сообщении ведомства.

В свою очередь, Омелян отреагировал на действия правоохранителей на своей странице в Facebook.

"Несмотря на то, что я был приглашен на допрос в качестве свидетеля, детектив НАБУ пытается вручить мне подозрение, что уменьшение портовых тарифов и сборов привело к сокращению доходов государственного бюджета и я (хотя это было коллегиальное решение Кабмина) нанес ущерб государству", - написал он.

Напомним, в ГБР объяснили, почему пришли с обысками к Омеляну. Так, обыск в доме экс-министра инфраструктуры Владимира Омеляна сотрудники ГБР устроили рано утром около недели назад.

Ранее эксперты спрогнозировали, смогут ли довести дела Владимира Омеляна, к которому ГБР явилось с обыском, и пятого президента Украины Петра Порошенко к приговору.


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Источник: https://nabu.gov.ua/novyny/eksministru-infrastruktury-povidomleno-pro-pidozru
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