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На заработки в Польшу: куда берут украинцев во время карантина

Официально на заработки в Польшу во время карантина приехало почти 130 тысяч украинцев

сегодня, 11:01
Автор:

Виолетта Комаровская
На заработки в Польшу: куда берут украинцев во время карантина

За месяц количество украинских заробитчан, приехавших в Польшу во время карантина, выросло в три раза. Больше всего в рабочих руках с Украины сейчас нуждаются сельское хозяйство, логистика и пищевая промышленность. Об этом пишет издание Rzeczpospolita.

Карантин не стал помехой для украинских заробитчан. Их все так же ждут в Польше. При чем сейчас потребность в рабочих особенно выросла.

"Если брать логистику, сельскохозяйственную отрасль и пищевую промышленность, то востребованность в заробитчанах из-за рубежа сейчас выше на 20%, чем, скажем, было в прошлом году. Вместе с тем, в области ресторанного и гостиничного бизнеса потребность во время карантина упала до минимума", - рассказал руководитель агенство по трудоустройству иностранцев Анджей Коркус. 

Количество украинцев, пожелавших уехать на заработки в Польшу, также стремительно растет. Если еще в апреле, по данным польских пограничников, в страну въехало 34 тысячи украинцев, то уже в мае таких было почти в три раза больше - 94 тысячи. Анджей Коркус объясняет это тем, что польская экономика начала оживать после карантина. К тому же в разгаре сезонные работы, в частности, на фермерских хозяйствах, куда всегда охотно берут украинцев. 

При этом, сейчас в Польше все же официально работают на 300, а то и 400 тысяч меньше украинцев, чем было в аналогичный период в прошлом году. Эксперт по трудоустройству Кшиштоф Ингльот говорит, что на то есть две причины. Во-первых, это обязательное требование к заробитчанам пройти двухнедельный карантин по приезду в Польшу. Зачастую жить это время работник должен за свои деньги. Во-вторых, налоги, которые работодатель должен заплатить за трудового мигранта, выросли почти втрое по сравнению с 2019 годом. 

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, когда Польша планирует полноценно открыть границы для украинцев. 



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Источник: https://www.rp.pl/
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