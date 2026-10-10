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На Западе рассказали, почему от новой сделки Путина и Трампа выиграет только Россия

Аналитики сомневаются, что российские поставки заметно снизят цены на топливо в США

10 октября 2026, 10:05
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Кравцев Сергей

Объявленная Дональдом Трампом договорённость с Владимиром Путиным о поставках российского дизельного топлива вряд ли существенно изменит ситуацию на энергетическом рынке США. Об этом сообщает CNN со ссылкой на экспертов отрасли.

На Западе рассказали, почему от новой сделки Путина и Трампа выиграет только Россия

Трамп и Путин. Фото: из открытых источников

Американский президент заявил, что Россия согласилась немедленно поставить на мировые рынки более 300 тысяч тонн дизеля, а в ноябре – ещё 500 тысяч тонн. Однако, по данным Управления энергетической информации США, суммарного объёма этих поставок хватило бы стране примерно на полтора дня потребления.

Дэн Пикеринг, основатель инвестиционной компании Pickering Energy Partners, считает, что дополнительные объёмы могут оказать ограниченное влияние, но не способны кардинально изменить мировой рынок. По его мнению, использование тонн вместо более привычных для нефтяной отрасли баррелей делает цифры визуально внушительнее.

"Это скорее политика, чем реальный переломный момент", — отметил эксперт.

Дополнительные сомнения связаны с тем, располагает ли Россия достаточными объёмами дизеля для выполнения обещания. При этом бывший высокопоставленный сотрудник Госдепартамента США обратил внимание на политическую сторону договорённости: Путин уже мог добиться важного результата, убедив Трампа в возможности повлиять на цены и продемонстрировать успех перед американскими избирателями.

Аналитик Eurasia Group Грегори Брю также предположил, что Москва может рассчитывать на прекращение украинских ударов по нефтеперерабатывающим заводам в обмен на содействие энергетическим планам Трампа. При этом он сомневается, что Киев согласится на такой сценарий.

В результате сделка может оказаться значительно выгоднее политически, чем экономически. Если поставки не приведут к заметному снижению цен, Россия всё равно получит шанс на смягчение санкционного режима, а Вашингтон – дополнительный повод заявить о прогрессе в отношениях с Москвой. Но реальное влияние договорённости на ход войны пока остаётся под вопросом.

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Источник: https://edition.cnn.com/2026/10/09/politics/trump-putin-russian-diesel
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