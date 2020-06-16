На сайте ВР появился обновленный список районов в Украине

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Татьяна Веремеева
Обновленный полный перечень районов в Украине появился на сайте Верховной
Рады. Соответствующее постановление зарегистрировал Кабинет министров.
Согласно документу, в АР Крым и во всех областях страны планируют создать
129 районов, 17 из которых будут расположены на оккупированных территориях Крыма
и Донбасса. На этих территориях новые районы будут окончательно сформированы
после их возвращения под юрисдикцию Украины. В то же время все 490 районов,
которые существуют в стране на сегодняшний день, правительство ликвидирует.
Постановление гласит, что новые границы районов будут установлены по внешней границе территорий сельских, поселковых, городских территориальных общин, которые будут входить в их состав. Кроме того, больше не будут проводиться выборы депутатов районных советов в ликвидированных в соответствии с документом районах.
Напомним, Кабинет министров Украины во время внеочередного заседания 12
июня в рамках реформы децентрализации ликвидировал 490 существующих районов и образовал
129 новых, а также определил административные центры и утвердил территории
1470 территориальных общин. Бюджет по новому территориально-административному
устройству начнут формировать уже со следующего года. Эксперты
рассказали изданию "Комментарии" о позитиве и рисках такого "перекроя"
Украины.
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