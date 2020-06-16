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На сайте ВР появился обновленный список районов в Украине

Согласно постановлению Кабмина, в Украине должно остаться 129 районов вместо 490

сегодня, 18:26
Автор:

Татьяна Веремеева
На сайте ВР появился обновленный список районов в Украине

Обновленный полный перечень районов в Украине появился на сайте Верховной Рады. Соответствующее постановление зарегистрировал Кабинет министров.

Согласно документу, в АР Крым и во всех областях страны планируют создать 129 районов, 17 из которых будут расположены на оккупированных территориях Крыма и Донбасса. На этих территориях новые районы будут окончательно сформированы после их возвращения под юрисдикцию Украины. В то же время все 490 районов, которые существуют в стране на сегодняшний день, правительство ликвидирует.

Постановление гласит, что новые границы районов будут установлены по внешней границе территорий сельских, поселковых, городских территориальных общин, которые будут входить в их состав. Кроме того, больше не будут проводиться выборы депутатов районных советов в ликвидированных в соответствии с документом районах.

Напомним, Кабинет министров Украины во время внеочередного заседания 12 июня в рамках реформы децентрализации ликвидировал 490 существующих районов и образовал 129 новых, а также определил административные центры и утвердил территории 1470 территориальных общин. Бюджет по новому территориально-административному устройству начнут формировать уже со следующего года. Эксперты рассказали изданию "Комментарии" о позитиве и рисках такого "перекроя" Украины.


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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/ukraine-poyavyatsya-novye-rayony-opublikovan-1592317530.html
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