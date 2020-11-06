Бизнесмен Тарас Барщовский вывез имущество с предприятия Группы T.B. Fruit в Украине, чтобы не платить долги

Бизнесмен Тарас Барщовский, вопреки решению суда, вывез все оборудование с производственной площадки в Городке, одного из ключевых активов в структуре Группы T.B. Fruit, где производились соковый концентрат и соки ТМ Galicia. Пропажу обнаружил судебный исполнитель.

Фото: T.B. Fruit

Сегодня, в рамках исполнения судебного решения по делу о долгах предприятия "Яблуневий дар" Группы T.B. Fruit судебный исполнитель прибыл в Городок, где столкнулся с сопротивлением охраны предприятия. Позже, после прибытия полиции, судебный исполнитель все же получил возможность попасть на территорию, однако все оборудование тут уже было вывезено. Представители инвестиционного консорциума "Инвестохиллс Веста" и "Гелиос", владеющие правами требования по кредитам Барщовского, подозревают, что производственные линии и другая техника были незаконно перемещены должником на другие площадки T.B. Fruit.

Опустошение собственных предприятий до голых стен – не единственный способ уклонения от уплаты долговых обязательств Барщовским. За последние несколько месяцев он, чтобы избежать взыскания, переписал активы на родственников и третьих лиц. Так, сыну Святославу он подарил 13 земельных участков, общей площадью более 9 га. Святослав Барщовский внес эти участки в уставной капитал новой компании ООО "Компания Интердрафт", а вскоре, в августе нынешнего года, Святослав передал все 98% акционерного капиталу в этой компании Замогильному В.И. На сегодня местонахождение ООО "Компания Интердрафт" — адрес в Городке, по которому зарегистрированы ООО "Танк Транс" и ООО "ТБ Инжиниринг" — компании группы T.B. Fruit.

Несколько объектов недвижимости всего за 5 дней в июле нынешнего года Тарас Барщовский уничтожил или подарил физлицам.

Все в том же июле, всего за один день супруга Борщовского Светлана продала Закопцу З.И. (связанное с T.B. Fruit лицо) активы, находившиеся в общем владении с Тарасом Барщовским, — три земельных участка и жилой дом с участком под ним.

Осуществлял Барщовский и попытки отправить свои рабочие предприятия, в частности, ООО "Яблуневый Дар", в контролируемое банкротство. Однако решением Верховного суда эта афера была отменена.

Согласно решению Третейского суда №06/20, Тарас Барщовский должен уплатить ООО "Финансовая компания "Инвестохиллс Веста" задолженность по кредиту в общем размере: 75 232 556,73 евро. В соответствии с Законом Украины "О третейских судах" решение подлежит добровольному полному исполнению.

Тем не менее, в период рассмотрения и после принятия решения третейским судом он переоформил все свое имущество на родственников и связанных лиц, возможно, таким образом пытаясь уклониться от выполнения взятых на себя обязательств перед кредитором. Кроме того, Барщовский пытался повлиять на ход дела, воспользовавшись услугами заинтересованного арбитражного управляющего Надлонка А. И., нарушения которого по данному делу уже установлены, а ему, решением Дисциплинарной комиссии арбитражных управляющих, вынесен выговор.



Бизнесмен Тарас Барщовский не впервые использует схемы вывода средств. Ранее СМИ сообщали о миллионах евро, выведенных из Украины через офшорные Francoso Corporation Limited и Petergrow Limited.







Представители инвестиционного консорциума "Инвестохиллс Веста" и "Гелиос", владеющие правами требования по кредитам Барщовского, заявляют о том, что будут продолжать обращать взыскание на залоговые активы группы T.B. Fruit и всячески защищать свои права исключительно в рамках, допустимых законом.







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