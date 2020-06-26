На крупной взятке поймали руководителя Кировоградской области - СМИ

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Виолетта Комаровская
Фото: СБУ
Председателя одной из областных администраций поймали на взятке правоохранители. Об этом сообщили пресс-службы сразу двух ведомств: НАБУ и СБУ. Во время обыска у руководителя ОГА изъяли сумку с деньгами, где находилось 250 тысяч гривен.
Кто именно из руководителей ОГА оказался в эпицентре коррупционного скандала правоохранители не уточнили. Вскоре об этом написали в СМИ. То, что на взятке попался именно глава Кировоградской области Андрей Балонь, сообщил, в частности, бывший нардеп Сергей Лещенко.
Также видео обысков в доме в Кропивницком, который арендует Балонь, опубликовал в сети общественный активист Андрей Лаврусь.
По данным НАБУ и СБУ, руководитель ОГА собирался получить 1,8 миллиона гривен. Эти деньги должны были заплатить представители регионального управления одного из органов государственной власти. В обмен, руководство области пообещало не вмешиваться в их работу.
Взятку передавали частями. Первый транш чиновники областной администрации получили чуть ранее, в июне. Это было 100 тысяч гривен. В этот раз сумма увеличилась до 250 тысяч гривен, но получить их руководитель ОГА так и не смог. Его поймали "на горячем", а сумку с деньгами изъяли во время обысков в качестве доказательства.
Подозреваемых в коррупции задержали. Кроме главы областной администрации в деле фигурирует еще один его пособник. По данным следствия, это чиновник той же ОГА.
Ранее "Комментарии" рассказывали о том, какие коррупционные схемы существуют в Верховной Раде.
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