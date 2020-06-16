На границе Украины и Польши разрешили проезд авто

Сегодня, 16 июня, возобновили автомобильное сообщение между Украиной и Польшей в пункте "Шегини-Медика". Об этом информирует Государственная пограничная служба Украины.

Так, Пограничный дозор Польши сообщил о решении возобновить движение автотранспорта через пункт пропуска "Медика". Поэтому ночью Госпогранслужба Украины открыла проезд легковому и грузовому транспорту в пункте пропуска "Шегини", который находится напротив.

Сейчас на границе с Польшей функционируют 4 пункта пропуска для авто: "Краковец - Корчова", "Рава-Русская - Хребенне", "Ягодин - Дорохуск", "Шегини-Медика". Тогда как пешее сообщение осуществляется только в пункте пропуска "Шегини-Медика". Там с начала июня наблюдают рост пассажиропотока и скопления перед польским пунктом пропуска – это обусловлено длительными контрольными и санитарными (связанными с карантином) мерами.



Сообщается, что правительство решило возобновить работу 6-ти пунктов пропуска на границе с Польшей, 2 – со Словакией, 4 – с Венгрией, 7 – с Румынией, 46 – с Молдовой и 1 – для морского сообщения. Поэтому украинская Госпогранслужба готова возобновить проезд в автомобильных пунктах пропуска "Смильница-Кросценко", "Угринов-Долгобычив", "Грушев-Будомеж" и "Устилуг-Зосин" сразу, как только смежная сторона возобновит пропуск.

Как сообщалось, страны Евросоюза собираются открыть границы: названа дата.

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