Мощная вспышка коронавируса: в Украине новый антирекорд

Второй день подряд коронавирус бьет рекорды в Украине. В этот раз сомнений в том, что в стране началась новая вспышка, не осталось. По данным МОЗ, за сутки COVID-19 подтвердили еще у 829 человек. Такого резкого скачка заболеваемости в Украине еще не было.

Накануне Кабмин решил продлить адаптивный карантин в Украине до 31 июля. Сегодня стало ясно почему. После вчерашнего рекорда в 758 заболевших, сегодня Украина установила новый. Теперь общее количество инфицированных достигло 34 063 человек. 15 447 смогли болезнь победить. При чем, 504 из них отрицательные результаты повторного теста на коронавирус получили накануне. Стоит отметить, что это также достаточно высокий показатель.

В этот раз обошлось без антирекорда смертности от коронавируса. Напомним, что во вторник COVID-19 унес жизни 31 украинца. В среду умерло 23 пациента. Всего же, с начала вспышки, жертв коронавируса в Украине уже 966.

Самыми пораженными регионами остаются Черновицкая, Львовская, Ровенская области и Киев. В Киеве и Черновицкой области уже более 4 тысяч случаев. На Львовщине - более 3 тысяч.

В целом, ситуация по Украине следующая:

Черновицкая область - 4135 случаев;

г. Киев - 4084 случая;

Львовская область - 3398 случаев;

Ровенская область - 2572 случая;

Киевская область - 2119 случаев;

Ивано-Франковская область - 1893 случая;

Закарпатская область - 1882 случая;

Харьковская - 1707 случаев;

Волынская область - 1610 случаев;

Винницкая область - 1563 случая;



Тернопольская - 1542 случая;

Одесская область - 1188 случаев;

Житомирская область - 1154 случая;



Днепропетровская область - 1021 случай;

Кировоградская область - 604 случая;

Хмельницкая - 587 случаев;



Черкасская область - 568 случаев;

Запорожская область - 541 случай;

Черниговская область - 448 случаев;

Донецкая область - 349 случаев;



Николаевская область - 323 случая;

Полтавская область - 287 случаев;

Сумская область - 236 случаев;



Херсонская область - 184 случая;

Луганская область - 68 случаев;





Также "Комментарии" ранее рассказывали о том, что в Дании властям придется пойти на массовое убийство из-за коронавируса. Вспышку COVID-19 зафиксировали на одной из ферм.

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