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Мокрый снег и весеннее потепление до +11: синоптики обновили прогноз погоды

Актуальный прогноз погоды на 10 февраля.

сегодня, 00:50
Автор:

Лиля Воробьева
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Сегодня, 10 февраля, в нашу страну придет весеннее потепление. Днем во всех регионах Украины, как отмечают синоптики, существенные осадки не ожидаются. Об этом информируют в Укргидрометцентре.

Мокрый снег и весеннее потепление до +11: синоптики обновили прогноз погоды

Погода в Украине (фото из открытых источников)

В четверг, в ночные часы в западных регионах будет идти мокрый снег и дождь, но днем осадки прекратятся. Столбик термометра будет колебаться и плюсовать от +2 +4 градусов, днем будет показывать +6+ 11 градусов. Синоптики предупреждают о порывах ветра, скорость которых составит 5- 10 м /с.

В северных регионах ночью прогнозируется мокрый снег и дождь, а днем будет без дождя. Температура воздуха ночью 0 +3 градуса, днем будет ощутимо тепло: +5 +8 градусов.

В восточных регионах ночью осадков не ожидается, но днем синоптики прогнозируют мокрый снег и дождь. Температура воздуха ночью будет непостоянной: от -2 до+ 1 градуса, а днем+ 3-+5 градусов тепла.

На южных территориях страны осадков не будет. Температура воздуха ночью -0 +2, а днем +6+11 градусов тепла.

В центральных областях синоптики не подразумевают существенных осадков. Температура воздуха будет в режиме: +1+3 градуса, а днем+ 6+8 градусов.

Завтра в Киеве ночью будет идти мокрый снег и дождь, днем они прекратятся. Порывы ветра будут составлять 5- 10 м /с.

Температура воздуха в городе ночью будет меняться в пределах +1+3 градуса, а днем будут большие плюсы:+ 6+ 8 градусов.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Украину идут обильные осадки и потепление. Украину накрыла почти весенняя погода. Ведь почти всюду синоптики прогнозируют мокрый снег и осадки.


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Источник: https://meteo.gov.ua/
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