Могут ли санкции сломать Россию: эксперты озвучили прогноз

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал зарубежных партнеров нашей страны усилить санкции против России, с 24 февраля начавшей открытое вторжение в Украину. Есть ли такие санкции, которые еще не применены – и которые окончательно сломят Россию? Каковы долгосрочные последствия санкций, которые уже введены? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Санкции против России. Фото: АРМІЯinform

Если говорить о долгосрочных последствиях, то санкции, которые уже введены – это лет на 20

Экономический и политический эксперт Тарас Загородний перечислил меры, которые еще стоило бы ввести против путинской России:

"Сейчас уже рассматривается вопрос полной блокады портов РФ и отказ принимать корабли страны-агрессора в других портах. Ведутся дискуссии касательно долговременного отказа от экспорта российской нефти. Штаты уже это сделали. Думаю, будут подтягиваться и остальные. Пока нет компенсатора на рынке нефти. Потому ведутся переговоры с Саудовской Аравией, с Ираном (параллельно с возобновлением соглашения по ядерной сделке), с Венесуэлой. Но, чтобы нарастить дополнительные объемы нефти – нужно время. Покупки российского газа, понятно, тоже будут падать. Плюс, думаю, в скором времени грядет прекращение всех официальных транзакций (от SWIFT всей банковской системы РФ, а не точечно, как сейчас)".

По мнению эксперта, Запад усилит давление на Китай, чтобы тот не поддерживал РФ, не давал ей обходить санкции, не покупал российских энергоносителей (которые путинская камарилья согласно вскоре будет продавать по дешевке, лишь бы продавать).

"Если говорить о долгосрочных последствиях, то санкции, которые уже введены (а я прогнозирую, что их будет больше – и они будут жестче), даже если Россия немедленно прекращает войну и выводит все свой войска с украинских территорий, – это лет на 20", – уверяет Тарас Загородний.

В качестве примера он приводит поправку Джексона-Вэника, которая применялась США по отношению СССР с 1974 за препятствование свободной эмиграции. Были ограничения по торговле, по высокотехнологическому оборудованию, что приводило к отставанию Советского Союза по многим показателям. Эта поправка в отношении Украины была отменена лишь в 2006-м году, а в отношении РФ – и вовсе в 2012-м.

"Так что снятие санкций – это предмет торгов. Что будет – если мы их снимаем? Именно так работают санкции. Виден интерес больших стран – подвинуть Россию с рынка сырья. Нефти, газа, металлопродукции, продовольствия, леса. Сделать так, чтобы у нее не было возможности далее осуществлять свои агрессивные действия. А у нормальных стран появилась возможность получать дополнительную прибыль", – поясняет эксперт.

По его мнению, высока вероятность, что эти санкции в таком виде не снимутся вообще, пока Россия не уйдет из Крыма и Донбасса. Возможны разве что какие-то послабления.

"Но, повторюсь, зализывать раны от подобных экономических ударов РФ будет лет двадцать, – акцентирует Тарас Загородний. – В России уже ощущается дефицит еды, она запрещает экспорт зерновых. Де-факто, РФ уже объявила дефолт, потому что не в состоянии платить по своим обязательствам. Процессы идут очень быстро. И рост цен на некоторую продукцию на 50-100% – это лишь начало. Пока Россия живет на старых запасах, стремительно их проедая. Уверяю, что дальше всё будет только хуже".

Эксперт напоминает, что курс от 80 рублей за доллар подскочил с начала вторжения примерно в три раза.

"То, что официальный курс 100-120 рублей – такая же фикция, как доллар в СССР, стоящий менее рубля. Вот только найти его за такую цену было невозможно. А на черном рынке за доллар давали 10-15 рублей тогда и дают 200-230 сейчас, – поясняет Тарас Загородний. – Всё будет по нарастающей. Тем более, что огромные средства уходят на российскую армию, воюющую в Украине не понятно за что. А потом еще и выплачивать семьям за потерю очередного "кормильца". Тем временем многие регионы уже начинают ропать в стиле – мы задолбались кормить Москву, а теперь должны кормить еще и войну! Финансово-экономическое удушение агрессора идет. И оно дает эффект".

Удар по экономике РФ наносится существенный, но сложно представить, какие санкции могут повлиять на позицию российского руководства

Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич не считает, что санкционное давление способно существенно скорректировать позицию РФ.

"Как показывает практика, такое давление неэффективно. Оно приводит лишь к ужесточению позиций той стороны, против которой вводятся те или иные ограничения, – говорит эксперт. – Показателен тут пример Ирана. Долгие годы он находился под глобальными санкциями, но это не привело к каким-то ощутимым политическим последствиям. Да, ударило по экономике. Да, снизило уровень жизни людей. Но никаких ощутимых перемен в политическом курсе государства, ради чего, собственно, вводились санкции, достигнуто не было".

На РФ и так наложено огромное количество санкций, напоминает Дмитрий Марунич. При этом есть ряд государств — те же Китай, Индия, некоторые страны Южной Америки, Ближнего Востока, которые не намерены присоединяться к санкционному давлению на россиян. И очевидно, что эта позиция будет сохранена.

"Поэтому — да, удар по экономике РФ наносится существенный. Но я не представляю, какие санкции могут повлиять на позицию российского руководства. И ставка в этой глобальной игре – сотни миллиардов долларов, пересмотр мировой системы. В том числе роли доллара как ведущей валюты. Украина тут, к сожалению, просто инструмент, своеобразное поле боя в противостоянии между, прежде всего, США – и РФ", – резюмирует Дмитрий Марунич.

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