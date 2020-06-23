kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 23.06.2020

BTC/USD

9581.62

ETH/USD

241.81

LTC/USD

43.84

НБУ 23.06.2020

USD/UAH

26.75

EUR/UAH

30.22

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Министр соцсетей
migrants
Записки эмигранта
grivna
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество события Митинг под Офисом генпрокурора: участники акции назвали россиянина Щипцова причастным к торговле наркотиками
commentss НОВОСТИ Все новости

Митинг под Офисом генпрокурора: участники акции назвали россиянина Щипцова причастным к торговле наркотиками

Украина стала одним из центров изготовления и распространения наркотиков на постсоветском пространстве

сегодня, 11:57
Автор:

Комментарии
Митинг под Офисом генпрокурора: участники акции назвали россиянина Щипцова причастным к торговле наркотиками

В понедельник, 21 июня, под зданием Офиса Генерального прокурора Украины состоялся митинг, участники которого требовали повлиять на ситуацию с распространением наркотиков в стране. Ответственным за эту сеть участники акции назвали Александра Щипцова, пишет издание "Дело". 

По информации СМИ, Украина стала центром изготовления и распространения сильнодействующих психотропных и наркотических веществ на всем постсоветском пространстве с 2016 году, когда гражданин РФ Александр Щипцов переехал в Украину с целью избежать наказания. На тот момент, как пишет "Дело", его уже преследовал Интерпол.


"В Украине Щипцов получил незаконно гражданство и два паспорта гражданина Украины на различные фамилии — Яшин Александр Юрьевич (как уроженец РФ) и Печерский Александр Константинович (как уроженец Молдовы). Также различные идентификационные номера. Его сеть насчитывает более тысячи курьеров и других сотрудников по всей Украине и за ее пределами. Из них 80% это несовершеннолетние подростки 15-18 лет, выполняющих работу курьеров", — сообщает "Дело".

По данным издания, распространение "товара" происходит в интернете, с помощью социальных сетей и современных мессенджеров. В том числе, задействованы интернет-сайты по продаже наркотических средств на территории РФ, такие как "Нарикела" (Волгоград), "Элитшоп" (Пермь), "Бакс" (Краснодар), "Кайфорай" (Киров), "Ледав" (Самара ), "Зара", "Сосед" (Новосибирск), "Титифрутти" (Омск), "Лайм" (Воронеж), "Медуза" (Екатеринбург), "Мозаика" (Набережные Челны) и другие. Сайты периодически меняются и проходят техническое перенастройки с целью сокрытия их от правоохранительных органов.


"На сегодняшний день существует информация, что Щипцов пытается любым способом удалить себя из базы данных Интерпола в отношении лиц, объявленных в международный розыск. Он передал свои личные документы для пересечения государственной границы с Россией, другому подставному лицу, чтобы официально иметь статус задержанного, обеспечить свободное пребывание в Украине с поддельными документами и продолжать незаконную деятельность", — сказано в статье.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/pod-ofisom-genprokurora-mitingovali-protiv-seti-369850/
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!