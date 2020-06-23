Митинг под Офисом генпрокурора: участники акции назвали россиянина Щипцова причастным к торговле наркотиками

В понедельник, 21 июня, под зданием Офиса Генерального прокурора Украины состоялся митинг, участники которого требовали повлиять на ситуацию с распространением наркотиков в стране. Ответственным за эту сеть участники акции назвали Александра Щипцова, пишет издание "Дело".

По информации СМИ, Украина стала центром изготовления и распространения сильнодействующих психотропных и наркотических веществ на всем постсоветском пространстве с 2016 году, когда гражданин РФ Александр Щипцов переехал в Украину с целью избежать наказания. На тот момент, как пишет "Дело", его уже преследовал Интерпол.





"В Украине Щипцов получил незаконно гражданство и два паспорта гражданина Украины на различные фамилии — Яшин Александр Юрьевич (как уроженец РФ) и Печерский Александр Константинович (как уроженец Молдовы). Также различные идентификационные номера. Его сеть насчитывает более тысячи курьеров и других сотрудников по всей Украине и за ее пределами. Из них 80% это несовершеннолетние подростки 15-18 лет, выполняющих работу курьеров", — сообщает "Дело".

По данным издания, распространение "товара" происходит в интернете, с помощью социальных сетей и современных мессенджеров. В том числе, задействованы интернет-сайты по продаже наркотических средств на территории РФ, такие как "Нарикела" (Волгоград), "Элитшоп" (Пермь), "Бакс" (Краснодар), "Кайфорай" (Киров), "Ледав" (Самара ), "Зара", "Сосед" (Новосибирск), "Титифрутти" (Омск), "Лайм" (Воронеж), "Медуза" (Екатеринбург), "Мозаика" (Набережные Челны) и другие. Сайты периодически меняются и проходят техническое перенастройки с целью сокрытия их от правоохранительных органов.





"На сегодняшний день существует информация, что Щипцов пытается любым способом удалить себя из базы данных Интерпола в отношении лиц, объявленных в международный розыск. Он передал свои личные документы для пересечения государственной границы с Россией, другому подставному лицу, чтобы официально иметь статус задержанного, обеспечить свободное пребывание в Украине с поддельными документами и продолжать незаконную деятельность", — сказано в статье.





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