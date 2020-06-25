Министра Криклия атакуют противники европейской практики долгосрочных закупок на УЗ, - Давидюк

Информационные атаки в СМИ на министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия начались после того, как государственная "Укрзализныця" начала внедрять европейские практики долгосрочных договоров с подрядчиками. Об этом заявил политолог Николай Давидюк, комментируя серию публикаций в СМИ против министра.

Долгосрочные договоры с подрядчиками могут удержать от роста цены на пассажирские и грузовые перевозки, считает эксперт.

"Укрзализныця" - огромная компания, и всегда находились силы, которые пытаются ее дестабилизировать. Очевидно, что долгосрочные договоры позволят подрядчикам эффективнее планировать производство, инвестировать в модернизацию, и со временем снизить цены на услуги и комплектующие. Для Украины это будет означать сдерживание цен на грузовые и пассажирские перевозки. Но такой европейский подход нравится не всем, что вылилось в атаку на Криклия", - считает Давидюк.

Также политолог отметил, что обвинять министра инфраструктуры в создании перекосов на рынке нельзя, потому что долгосрочные отношения УЗ внедряет не с каким-то одним подрядчиком, а с очень многими, и по большому количеству товаров и услуг.

"На мой взгляд, атака со стороны бизнеса, заинтересованного в дестабилизации Укрзализныци, сейчас только укрепляет политические позиции министра Криклия. Если реформы вызывают сопротивление у сторонников старых порядков, значит это значимые реформы", - резюмировал Давидюк.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что Укрзализныця открыла продажу билетов в львовском направлении.

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