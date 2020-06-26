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Медиков Укрзализныци не тестируют на коронавирус, а системы для этого не покупали, - Белинская

Оборудование и системы для проведения ПЦР-тестирования больницы "Укразализныци" не закупали, - Белинская

сегодня, 14:10
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Медиков Укрзализныци не тестируют на коронавирус, а системы для этого не покупали, - Белинская

Государственная компания "Укрзализныця" не тестирует врачей ведомственных больниц на коронавирус. Закупку тестов и тестирование сотрудников в компании не проводили. Об этом говорится в ответе Центра охраны здоровья "Укрзализныци" на запрос издания OBOZREVATEL.

Протестировать всех медиков, в том числе и ведомственных больниц, требует указ президента Владимира Зеленского о защите медицинских работников. Однако в УЗ этот процесс не запущен. Как рассказали сотрудники ведомственных больниц журналистам, недавно назначенный руководитель Центра общественного здоровья УЗ Наталья Белинская сообщила им, что покупать тесты они должны за собственные средства.

Сама Наталья Белинская в ответе на информационный запрос о правдивости этой информации подтвердила:

"Оборудование и расходные материалы для проведения ПЦР-тестирования в ведомственных больницах "Укрзализныци" не закупались".


Журналисты утверждают, что заключение договоров с победителями тендеров для ЦОЗ блокируется на уровне руководства Центра и происходит исключительно после проведения Натальей Белинской личных встреч с представителями компаний-победителей.

"Это может свидетельствовать о наличии коррупционной составляющей", - говорится в статье. 

Напомним, ранее президент Зеленский подписал принятый Верховной Радой закон об усилении защиты медиков, в котором, среди прочего, речь идет о своевременном тестировании медиков. После того, как ЦОЗ УЗ не выполнил данное распоряжение, Объединенный профсоюз железнодорожных больниц попросил у Зеленского помощи. В зарегистрированной на сайте президента петиции медики рассказали о  ситуации с проведением закупок для ведомственных больниц УЗ, полным срывом анонсированной государством программы защиты медиков от коронавируса и организации ПЦР-тестирования, а также попросили не допустить возможной продажи за бесценок больниц УЗ.

По данным медиков, подобные планы может вынашивать действующий руководитель ЦОЗ УЗ Наталья Белинская, которая, как говорится в петиции, "препятствует нормальной работе медиков на железной дороге".

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что из-за паводков Укрзализныця отменяет пригородные поезда на Прикарпатье


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Источник: https://www.obozrevatel.com/society/zelenskij-ne-ukaz-v-uz-priznalis-v-sryive-obeschannogo-prezidentom-ptsr-testirovaniya-medikov.htm
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