МАУ запускает первые регулярные рейсы в Европу

Украинский авиаперевозчик МАУ возобновляет регулярные рейсы после ослабления карантина. Первые регулярные перелеты самолеты компании будут выполнять из Киева в Амстердам и Париж. Первый рейс в Нидерланды состоится во вторник, 16 июня, Во Францию - на день позже. Рейсы будут выполняться один раз в неделю и проходить в сотрудничестве с европейскими авиакомпаниями KLM и Air France.

Билеты на указанные рейсы можно приобрести как эконом, так и бизнес класса. Оба тарифа включают багаж и позволяют вносить изменения без ограничений.

Полеты в страны Евросоюза разрешают лишь гражданам ЕС, людям с видом на жительство и гражданам с правом на работу. Перед приобретением билетов в компании рекомендуют пассажирам проверить, входят ли они в указанные категории. МАУ намерена восстановить количество рейсов, однако направления пока не называются.

Напомним, что украинское правительство сняло ограничение на въезд в страну. Правда, туристам из-за рубежа все равно придется проходить двухнедельную самоизоляцию.

Как сообщал портал "Комментарии", из-за эпидемии коронавируса авиаперевозчики вынуждены устанавливать новые правила полетов. При этом, ряд требований для персонала предусмотрен как и во время полета, так и перед путешествием или во время нахождения в аэропортах. Об обязательных требованиях персональной защиты в аэропорту и на борту, а также об усиленных мерах безопасности сообщили в компании "Международные авиалинии Украины".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!