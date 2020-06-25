«Лысый» лес, осадки или застройка: почему наводнения охватили запад Украины и как избежать катаклизмов

Фото: dsns.gov.ua

Наводнения и оползни разрушают запад Украины. В правительстве уверяют, что дело вовсе не в уничтожении лесов. Мол, просто выпала невиданная норма осадков. Но так ли это? Эксперты рассказали изданию "Комментарии", какие экологические (и не только) меры следует предпринять, чтобы предотвратить подобные катаклизмы.

"Есть три основные причины, которые привели к катастрофе на западе Украины"

Исполнительный директор ОО "Экодия" Наталья Гозак считает, что есть три основные причины, которые привели к катастрофе на западе Украины.

"Первая – действительно, интенсивные ливни, которые являются последствиями изменения климата, – говорит эколог. – Климатическая система дестабилизирована, погодные экстремальные явления становятся более интенсивными и менее прогнозируемыми. Так что в обозримом будущем нас ожидают более разрушительные погодные явления, если не принять соответствующие меры".

Вторая причина, по словам Натальи Гозак, состоит в вырубке леса.

"Сплошные вырубки леса – как легальные, так и нелегальные – приводят к тому, что осадки не могут нормальным образом задерживаться в грунте. Здоровый лес держит воду в подстилке, корнями, растительностью… В случаях же непродуманной вырубки, особенно на склонах, первые же интенсивные осадки смывают грунт. Идут селевые потоки, происходят оползни…"

Третья причина – хаотичные застройка и бездумное использование поймы реки.

"В итоге, когда происходят интенсивные погодные явления, как та же месячная норма осадков на считанные дни, река смывает деревья, растительность, поселения, инфраструктурные объекты, построенные в районе ее поймы – в зоне риска".

Решить первую проблему можно, по словам Натальи Гозак, сокращением выбросов парниковых газов. Вторую – природоориентированным лесопользованием (от сплошных вырубок переходить к выборочным). Третью – адаптировав поймы рек с учетом потенциальных рисков.

"Огромные объемы кругляка идут на Запад, а в бюджет, на развитие страны – капли"

Председатель правления Центра стратегических исследований Павел Жовниренко называет вырубку лесов одной из главнейших причин происходящего на западе Украины. А варварское истребление, которое "не замечают" власти, стало возможным благодаря олигархократии – системе управления, действующей в Украине.

"Я один из "зеленых", так что могу много об этом говорить. Элементарно: капли дождя падают на листья, потом – на лесную подстилку, потом уходят в землю. То есть деревья выполняют роль "тормоза" для дождевой воды. А если деревьев нет – дожди смывают траву, потом почву и переполняют реки", – поясняет эксперт важность лесных массивов.

Но с 90-х годов украинский лес-кругляк пошел на экспорт в Европу. И с той поры те же Карпаты стали стремительно "лысеть".

"В цивилизованных странах, где нет олигархократии, существует система сдержек и противовесов, оппозиция контролирует важные комитеты в парламенте. Идет контроль – и запреты и законы реально действуют. У нас, увы, всё иначе, – отмечает Павел Жовниренко. – Люди, которые разбогатели в 90-х, фактически обходя законы (ибо советские антирыночные законы им просто невозможно было не обходить), пришли во власть. Она стала для них бизнесом. И уверенность, что их кошелек – превыше закона, они привнесли в политику. Под нажимом общественности (и украинской, и мировой) они дают возможность принимать какие-то законы, подписывать какие-то договора. Но просто не выполняют их или обходят".

Так, по словам председателя правления ЦСИ, вышло и с законом о запрете экспорта кругляка в Европу.

"Официально этого экспорта нет. А нелегально – прут и прут, – подчеркивает эксперт. – В прошлом году, согласно данным Госкомстата, 4 миллиона тонн древесины Украина экспортировала в Европу. Но по документам это якобы не кругляк, а дрова, древесные отходы... По словам экс-министра экологии Курыкина, официальная статистика показывает только 25%, остальное – в тени. И то, что в тени – это не просто местный житель вырубил и вывез тайными тропами на тачке. Тут везут вагонами, составами. Государственная система покрывательства – вырубки, транспортировки, оформления липовых документов".

По словам Павла Жовниренко, огромные объемы кругляка идут на Запад, а в бюджет, на развитие страны – капли. То есть благое дело обернулось злом для украинцев и сумасшедшими прибылями для олигархократии. Кстати, по данным Интерпола, экопреступления (включая махинации с лесом) стоят на третьем месте по доходности.

"Миллионы, а то миллиарды идут в карман украинским олигархам. Сумасшедший уровень доходов – и сумасшедшая же вырубка лесов, – подчеркивает эксперт. – Проблему можно решить лишь политически – нельзя голосовать за партии, которые принадлежат олигархам, за ставленников олигархов (сами богатеи в последнее время не столь явно лезут в политику, как раньше). Иначе олигархическая система будет еще больше цементироваться. И продолжится круговорот олигархата у "корыта", которым они считают бюджет и ресурсы Украины".

Отодвигать нужно их всех, уверен Павел Жовниренко. Иначе Украину продолжат грабить, набирая при этом кредиты МВФ и повышая налоги внутри страны, прежде всего, для малого и среднего бизнеса.

"Мы увидели катастрофу на западе Украины. Но это – лишь эпизод общей катастрофы, которая может накрыть всю страну, – подчеркивает эксперт. – Все слова о патриотизме, о национальном интересе, которыми оперируют те или иные олигархические ставленники, – ничто. Им Украина не нужна. Свое будущее и будущее своих детей они с нашей страной не связывают. Олигархократия не просто ворует лес и другие наши ресурсы, не только убивает природу – она ворует и убивает наше будущее".

"В странах Европейского Союза также существует такая проблема"

"Безусловно, вырубка лесов и отсутствие новых насаждений (как это принято в развитых странах) нарушили экосистему Украины в целом. Но в данном случае всё зависит не только от вырубки лесов, так как дело касается не только горной местности", – подчеркивает политтехнолог, эксперт в вопросах национальной безопасности и обороны Катерина Коваль.

Географическая особенность состоит в том, что ранее реки разливались годами, выходили из берегов, сформировав пойму – местность, которая периодически затапливается водой. В свою очередь, отмечает Катерина Коваль, реки искусственно канализировали, изменяли их движение, участки поймы были использованы под поля, а некоторые территории вблизи были заселены.

"В странах Европейского Союза также существует такая проблема, однако принята специальная Директива, где изложен план борьбы: от заблаговременного информирования населения до укрепления дна и берега, а также остановки использования таких земель для распахивания и иных нужд, – подчеркивает эксперт. – В рамках Соглашения Украины с ЕС, мы должны предоставить наш собственный план в рамках данной проблематики".

Остаётся надеяться, отмечает Катерина Коваль, что план будет состоять из реального комплекса мер, а не походить на "отписку".

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский призвал решить вопрос относительно наводнений на западе Украины раз и навсегда, а не ежегодно терять людей и деньги.

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