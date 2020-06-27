L'Oreal откажется от таких слов, как «белый» и «светлый» в описании продуктов для кожи

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Татьяна Веремеева
Один из крупнейших в мире производителей косметики L'Oreal заявил, что
уберет из названий своих косметических средств слова "белый" и "светлый". Это
касается средств для кожи. Об этом пишет Reuters.
Компания приняла такое решение вслед за аналогичным заявлением компании Unilever.
Производители косметических средств заявляют, что к такому решению их
подтолкнула растущая критика в социальных сетях на фоне протестов по всему миру
против расовой несправедливости.
Ранее "Комментарии" писали, что в ходе массовых протестов в США, которые
продолжаются в связи с расовой дискриминацией в стране и убийством сотрудниками
полиции афроамериканца Джорджа Флойда, были сильно
осквернены памятники известному путешественнику и географу Христофору Колумбу. Так, в штате Виргиния
протестующие снесли памятник и бросили его в озеро, а в Бостоне мраморный
Колумб был обезглавлен.
Также "Комментарии" рассказывали, что крупные косметические бренды регулярно радуют покупателей своими новинками, используя оригинальные упаковки и разрабатывая новые составы средств. Однако, не вся косметика приносит пользу и ожидаемый результат, есть средства, которые абсолютно не работают. Мы писали, какая косметика абсолютно бесполезна.
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