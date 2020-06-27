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L'Oreal откажется от таких слов, как «белый» и «светлый» в описании продуктов для кожи

L'Oreal отреагировал на протесты против расовой несправедливости, изменив описание продукции

сегодня, 16:10
Автор:

Татьяна Веремеева
L'Oreal откажется от таких слов, как «белый» и «светлый» в описании продуктов для кожи

Один из крупнейших в мире производителей косметики L'Oreal заявил, что уберет из названий своих косметических средств слова "белый" и "светлый". Это касается средств для кожи. Об этом пишет Reuters.

Компания приняла такое решение вслед за аналогичным заявлением компании Unilever. Производители косметических средств заявляют, что к такому решению их подтолкнула растущая критика в социальных сетях на фоне протестов по всему миру против расовой несправедливости.

Ранее "Комментарии" писали, что в ходе массовых протестов в США, которые продолжаются в связи с расовой дискриминацией в стране и убийством сотрудниками полиции афроамериканца Джорджа Флойда, были сильно осквернены памятники известному путешественнику и географу  Христофору Колумбу. Так, в штате Виргиния протестующие снесли памятник и бросили его в озеро, а в Бостоне мраморный Колумб был обезглавлен.

Также "Комментарии" рассказывали, что крупные косметические бренды регулярно радуют покупателей своими новинками, используя оригинальные упаковки и разрабатывая новые составы средств. Однако, не вся косметика приносит пользу и ожидаемый результат, есть средства, которые абсолютно не работают. Мы писали, какая косметика абсолютно бесполезна.


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