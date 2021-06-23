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Главная Новости Общество события Лето наступает: какой будет погода в четверг, 23 июня
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Лето наступает: какой будет погода в четверг, 23 июня

Украинцам следует ждать того, что воздух прогреется до +35 градусов

сегодня, 13:56
Автор:

Вечканова Елена

Побережья испанских курортов нервно завидуют температурным условиям Украины. Судя по прогнозам отечественного синоптика Наталки Диденко, в страну наконец-то пришло настоящее лето — специалисты обещают жару до +35 градусов.

Лето наступает: какой будет погода в четверг, 23 июня

24 июня в Украине будет по-летнему жарко. Фото из открытых источников

Как утверждает Диденко, доминировать в Украине будут сухие воздушные массы. Это и приведет к тому, что дожди отступят практически по всех регионах. Исключение могут составить отдельные западные и южные регионы, а также Винницкая и Житомирская область. Вероятный и небольшой вечерний дождик 24 июня в Киеве.

В целом же, по словам синоптика, Украина начнет "жариться" и "париться", т.к. на большей части территории ртутные столбики термометров уверено поползут до +29…+33 градусов. В некоторых областях этот показатель увеличится даже до 35 градусов тепла.

Интересно, что в Украине нынче устанавливается погода намного теплее, чем в большинстве государств Западной Европы.

Погода в столице практически не будет отличаться от остальных областей. Температура воздуха прогреется до максимальных +34°С, погода должна быть солнечной и без осадков. Как уже упоминалось, небольшой дождь может "налететь" уже в вечерние часы.

К слову, отличная новость для всех, кто планирует отпуск на берегу водоемов: температура воды в речках и море уже достигла комфортных +20...+25°С.

Немного свежее в Украине станет ближе к выходным — тогда на погоду в нашей стране начнет влиять приход атмосферного фронта, родом из Европы. Тогда украинцы получат очередную порцию дождей и небольшое снижение температур. Однако на подобное "послабление" не стоит рассчитывать жителям Запорожской, Днепропетровской и большинства восточных областей.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, какой погодный прогноз украинцы получили от метеорологов на весь июнь.

Также на портале вы можете прочесть, каким в плане погоды будет лето-2021. Почему специалисты назвали его аномальным, узнавайте в нашем материале.


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Источник: https://t.me/PohodaNatalka/1283
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