Лето наступает: какой будет погода в четверг, 23 июня

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Вечканова Елена
Побережья
испанских курортов нервно завидуют температурным условиям Украины. Судя
по прогнозам отечественного синоптика Наталки Диденко, в страну наконец-то
пришло настоящее лето — специалисты обещают жару до +35 градусов.
24 июня в Украине будет по-летнему жарко. Фото из открытых источников
Как утверждает
Диденко, доминировать в Украине будут сухие воздушные массы. Это и приведет к
тому, что дожди отступят практически по всех регионах. Исключение могут
составить отдельные западные и южные регионы, а также Винницкая и Житомирская
область. Вероятный и небольшой вечерний дождик 24 июня в Киеве.
В целом же, по
словам синоптика, Украина начнет "жариться" и "париться", т.к. на большей части
территории ртутные столбики термометров уверено поползут до +29…+33 градусов. В
некоторых областях этот показатель увеличится даже до 35 градусов тепла.
Интересно, что в Украине нынче устанавливается погода намного теплее, чем в большинстве государств Западной Европы.
Погода в столице практически не будет отличаться от остальных областей. Температура воздуха прогреется до максимальных +34°С, погода должна быть солнечной и без осадков. Как уже упоминалось, небольшой дождь может "налететь" уже в вечерние часы.
К слову, отличная новость для всех, кто планирует отпуск на берегу водоемов: температура воды в речках и море уже достигла комфортных +20...+25°С.
Немного свежее в
Украине станет ближе к выходным — тогда на погоду в нашей стране начнет влиять приход
атмосферного фронта, родом из Европы. Тогда украинцы получат очередную порцию
дождей и небольшое снижение температур. Однако на подобное "послабление" не
стоит рассчитывать жителям Запорожской, Днепропетровской и большинства
восточных областей.
Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, какой погодный прогноз украинцы получили от метеорологов на весь июнь.
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