10 февраля в календаре: какой сегодня праздник, приметы и именинники

10 февраля в Украине православные чтят память преподобного Палладия Пустынника.

Что отмечают в Украине и мире 10 февраля

Палладий Антиохийский жил в 4-5 веках. В юности он поселился в Сирийской пустыне, вел строгую аскетичную жизнь, совершая подвиги воздержания от пищи и сна и пребывая в постоянной молитве.

Также чтят память преподобного Ефрема Сирина.

Ефрем Сирин – святой 4 века, наставник духовной жизни, поэт, один из учителей Церкви, автор многочисленных гимнов

Приметы 10 февраля:

• если в этот день погода ветреная – значит лето будет дождливым;

• если лес почернел — значит будет оттепель;

• в этот день хорошо клюет рыба.

Что нельзя делать 10 февраля:

• убивать тараканов, сверчков, клопов;

• нельзя ругаться и злословить.

Что отмечают в мире 10 февраля:

• Всемирный день зернобобовых;

• День зонтика (самый старый зонт датирован 21 годом нашей эры, родом из Древнего Китая);

• День "Дайте имя своему автомобилю";

• День домового.

Знаменательные события 10 февраля:

• в 1992 году Украина установила дипломатические отношения с Республикой Корея;

• в 1810 году состоялось торжественное открытие Одесской оперы;

• в 1963 году в результате слияния городов Модзи, Кокура, Тобата, Яхата и Вакамацу на севере острова Кюсю образован город, определённый указом правительства Японии Китакюсю.

Кто родился 10 февраля:

• в 1902 году Уолтер Браттейн, американский физик, один из изобретателей транзистора, Нобелевский лауреат;

• в 1898 году Бертольд Брехт, немецкий драматург и режиссер-новатор;

• 1897 году Джон Эндерс, американский вирусолог, открыл вакцину против кори. Нобелевский лауреат.



Именины 10 февраля:

Католические: Ауферия, Екатерина, Схоластика;

Православные: Варфоломей, Владимир, Георгий, Ефрем, Игнатий, Исаак, Леонтий, Ольга, Палладий, Плутодор, Феодосий, Фёдор, Хариса.

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