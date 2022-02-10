10 февраля в календаре: какой сегодня праздник, приметы и именинники

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Денис Подставной
10 февраля в Украине православные чтят память преподобного Палладия Пустынника.
Что отмечают в Украине и мире 10 февраля
Палладий Антиохийский жил в 4-5 веках. В юности он поселился в Сирийской пустыне, вел строгую аскетичную жизнь, совершая подвиги воздержания от пищи и сна и пребывая в постоянной молитве.
Также чтят память преподобного Ефрема Сирина.
Ефрем Сирин – святой 4 века, наставник духовной жизни, поэт, один из учителей Церкви, автор многочисленных гимнов
Приметы 10 февраля:
• если в этот день погода ветреная – значит лето будет дождливым;
• если лес почернел — значит будет оттепель;
• в этот день хорошо клюет рыба.
Что нельзя делать 10 февраля:
• убивать тараканов, сверчков, клопов;
• нельзя ругаться и злословить.
Что отмечают в мире 10 февраля:
• Всемирный день зернобобовых;
• День зонтика (самый старый зонт датирован 21 годом нашей эры, родом из Древнего Китая);
• День "Дайте имя своему автомобилю";
• День домового.
Знаменательные события 10 февраля:
• в 1992 году Украина установила дипломатические отношения с Республикой Корея;
• в 1810 году состоялось торжественное открытие Одесской оперы;
• в 1963 году в результате слияния городов Модзи, Кокура, Тобата, Яхата и Вакамацу на севере острова Кюсю образован город, определённый указом правительства Японии Китакюсю.
Кто родился 10 февраля:
• в 1902 году Уолтер Браттейн, американский физик, один из изобретателей транзистора, Нобелевский лауреат;
• в 1898 году Бертольд Брехт, немецкий драматург и режиссер-новатор;
• 1897 году Джон Эндерс, американский вирусолог, открыл вакцину против кори. Нобелевский лауреат.
Именины 10 февраля:
Католические: Ауферия, Екатерина, Схоластика;
Православные: Варфоломей, Владимир, Георгий, Ефрем, Игнатий, Исаак, Леонтий, Ольга, Палладий, Плутодор, Феодосий, Фёдор, Хариса.
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