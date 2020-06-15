Круглосуточный домашний арест: суд избрал меру пресечения по делу Стерненко

В понедельник, 15 июня, Шевченковский районный суд столицы избрал меру пресечения для активиста Сергея Стерненко — круглосуточный домашний арест на два месяца. Об этом сообщил сам активист Сергей Стерненко на своей странице в Facebook, а также подтвердили некоторые украинские СМИ.

Сергей Стерненко будет находиться под арестом по месту прописки в Одессе до 15 августа. Именно такое ходатайство подавала прокуратура.

"Совсем с ума сошли. Как я и говорил, это решение было написано еще до суда", — написал Стерненко у себя в Facebook.

На активиста Сергея Стерненко в 2018 году совершили три нападения, в ходе последнего он убил одного из нападавших Ивана Кузнецова. Активист утверждает, что это была самооборона, и обвиняет в заказе нападения мэра Одессы Геннадия Труханова. В апреле 2020 года генпрокурор Венедиктова заявила, что подозрение Стерненко будет "в любом случае". 11 июня СБУ объявила Стерненко о подозрении в умышленном убийстве.

Как сообщал портал "Комментарии", полицейские избивали безоружных активистов под зданием Шевченковского районного суда в Киеве.

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