Котлован глубиной с 30-этажку: в ДТЭК объяснили техническую невозможность строительства подземных ТЭС

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Недилько Ксения
Компания ДТЭК ответила на один из самых часто задаваемых вопросов украинцев по защите энергосистемы — почему нельзя спрятать тепловые электростанции под землю, чтобы обезопасить их от российских ракетных обстрелов. Специалисты отрасли записали подробное видеоразъяснение, где раскрыли колоссальные масштабы и инженерные ограничения подобных проектов.
Иллюстративное фото
Главным препятствием для реализации такой идеи есть астрономические объемы земляных и строительных работ, не имеющих аналогов в мире.
Кроме сугубо строительного фактора, специалисты отмечают сложные законы физики и архитектуры промышленного оборудования, выделяющего колоссальные объемы тепла во время работы. Энергетики провели простую и понятную аналогию с обычной бытовой техникой.
По их словам, промышленные энергетические узлы нуждаются в кратно больших ресурсах для стабильного функционирования, которые просто невозможно обеспечить в замкнутом подземном пространстве.
Напомним, портал "Комментарии" писал, что российские обстрелы соседнего региона спровоцировали серьезные проблемы с энергоснабжением в нескольких областях Украины, в том числе и на Днепропетровщине. Глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко предупредил, что жителям следует готовиться к существенному продлению продолжительности ограничений, поскольку свет могут давать только на считанные часы.