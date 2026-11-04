Котлован глубиной с 30-этажку: в ДТЭК объяснили техническую невозможность строительства подземных ТЭС

Компания ДТЭК ответила на один из самых часто задаваемых вопросов украинцев по защите энергосистемы — почему нельзя спрятать тепловые электростанции под землю, чтобы обезопасить их от российских ракетных обстрелов. Специалисты отрасли записали подробное видеоразъяснение, где раскрыли колоссальные масштабы и инженерные ограничения подобных проектов.

Иллюстративное фото

Главным препятствием для реализации такой идеи есть астрономические объемы земляных и строительных работ, не имеющих аналогов в мире.

"Для этого понадобился бы котлован глубиной из 30-этажный дом, а то и больше, — отмечают энергетики, изображая площадь вероятного строительства, — а по размеру он должен быть как два-три села".

Кроме сугубо строительного фактора, специалисты отмечают сложные законы физики и архитектуры промышленного оборудования, выделяющего колоссальные объемы тепла во время работы. Энергетики провели простую и понятную аналогию с обычной бытовой техникой.

"Например, у нас дома есть персональный компьютер. Есть маленький процессор, и этот процессор нуждается в таком охлаждении", — объясняют в ДТЭК.

По их словам, промышленные энергетические узлы нуждаются в кратно больших ресурсах для стабильного функционирования, которые просто невозможно обеспечить в замкнутом подземном пространстве.

"Когда мы закапываем большой трансформатор, то и большой трансформатор нуждается в значительно большем охлаждении, — заключают представители компании, разбивая мифы о легком подземном строительстве. — То есть, кроме трансформатора, нам еще нужно где-то прятать охлаждение, кабели, идущие к высоковольтным линиям. Это невозможно технически.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что российские обстрелы соседнего региона спровоцировали серьезные проблемы с энергоснабжением в нескольких областях Украины, в том числе и на Днепропетровщине. Глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко предупредил, что жителям следует готовиться к существенному продлению продолжительности ограничений, поскольку свет могут давать только на считанные часы.