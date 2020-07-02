Коронавирус в Украине: заболеваемость снова пошла вверх

Еще 889 украинцев подхватили коронавирус. COVID-19 у них подтвердили в течение этих суток. Больше всего новых больных снова во Львовской области, а также в Киеве. Об этом говорится на портале СНБО, где происходит мониторинг распространения эпидемии коронавируса.

Самым пораженным регионом все еще остается Львовская область. Здесь больше всего случаев инфицирования с начала вспышки. Да и прирост новых больных сейчас более активный, чем где-либо в Украине. За минувшие сутки диагноз COVID-19 подтвердили еще у 152 пациентов.

На втором месте и по количеству новых случаев, и по общему числу инфицированных снова Киев. Здесь - плюс 104 инфицированных коронавирусом.

А вот в Черкасской и Николаевской областях за сутки не обнаружили ни единого нового случая коронавируса.

В целом в регионах ситуация следующая:





Львовская область - 5730 случаев (+152);



г. Киев - 5242 случая (+104);

Черновицкая область - 4894 случая (+44);

Ровенская область - 3877 случая (+93);

Закарпатская область - 3046 случаев (+85);

Киевская область - 2655 случаев (+45);

Волынская область - 2508 случаев (+81);



Ивано-Франковская область - 2489 случаев (+51);

Харьковская область - 2207 случаев (+38);

Тернопольская область - 1958 случаев (+28);

Винницкая область - 1895 случаев (+19);

Одесская область - 1736 случаев (+24);

Житомирская область - 1421 случай (+13);

Днепропетровская область - 1095 случаев (+5);

Хмельницкая область - 808 случаев (+3);

Кировоградская область - 650 случаев (+3);

Черкасская область - 645 случаев (+0);

Запорожская область - 576 случаев (+4);

Донецкая область - 562 случая (+78);



Черниговская область - 547 случаев (+9);

Николаевская область - 447 случаев (+0);

Полтавская область - 320 случаев (+1);

Сумская область - 302 случая (+5);

Херсонская область - 194 случая (+1);

Луганская область - 83 случая (+3);





Стоит отметить, что число тех, кто вылечился от коронавируса в Украине за сутки выросло сразу на 505 пациентов. И теперь их 20 053.

Скончались от осложнений, спровоцированных коронавирусом, еще 12 украинцев. А общее число жертв выросло до 1 185 человек.

Ранее "Комментарии" также рассказывали, когда, по мнению доктора Евгения Комаровского, может закончиться пандемия коронавируса.

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