Коронавирус в Украине: заболеваемость снова пошла вверх

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Виолетта Комаровская
Еще 889 украинцев подхватили коронавирус. COVID-19 у них подтвердили в течение этих суток. Больше всего новых больных снова во Львовской области, а также в Киеве. Об этом говорится на портале СНБО, где происходит мониторинг распространения эпидемии коронавируса.
Самым пораженным регионом все еще остается Львовская область. Здесь больше всего случаев инфицирования с начала вспышки. Да и прирост новых больных сейчас более активный, чем где-либо в Украине. За минувшие сутки диагноз COVID-19 подтвердили еще у 152 пациентов.
На втором месте и по количеству новых случаев, и по общему числу инфицированных снова Киев. Здесь - плюс 104 инфицированных коронавирусом.
А вот в Черкасской и Николаевской областях за сутки не обнаружили ни единого нового случая коронавируса.
В целом в регионах ситуация следующая:
Львовская область - 5730 случаев (+152);
г. Киев - 5242 случая (+104);
Черновицкая область - 4894 случая (+44);
Ровенская область - 3877 случая (+93);
Закарпатская область - 3046 случаев (+85);
Киевская область - 2655 случаев (+45);
Волынская область - 2508 случаев (+81);
Ивано-Франковская область - 2489 случаев (+51);
Харьковская область - 2207 случаев (+38);
Тернопольская область - 1958 случаев (+28);
Винницкая область - 1895 случаев (+19);
Одесская область - 1736 случаев (+24);
Житомирская область - 1421 случай (+13);
Днепропетровская область - 1095 случаев (+5);
Хмельницкая область - 808 случаев (+3);
Кировоградская область - 650 случаев (+3);
Черкасская область - 645 случаев (+0);
Запорожская область - 576 случаев (+4);
Донецкая область - 562 случая (+78);
Черниговская область - 547 случаев (+9);
Николаевская область - 447 случаев (+0);
Полтавская область - 320 случаев (+1);
Сумская область - 302 случая (+5);
Херсонская область - 194 случая (+1);
Луганская область - 83 случая (+3);
Стоит отметить, что число тех, кто вылечился от коронавируса в Украине за сутки выросло сразу на 505 пациентов. И теперь их 20 053.
Скончались от осложнений, спровоцированных коронавирусом, еще 12 украинцев. А общее число жертв выросло до 1 185 человек.
Ранее "Комментарии" также рассказывали, когда, по мнению доктора Евгения Комаровского, может закончиться пандемия коронавируса.
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