Коронавирус в Украине: новых больных стало рекордно много

Смягчение карантина обернулось для Украины резким всплеском заболеваемости. Впервые новых больных коронавирусом за стуки выявили больше шестисот. Количество инфицированных выросло сразу на 689 человек. Для Украины это пока абсолютный рекорд, сообщили в Министерстве здравоохранения.

Таким образом эти сутки побили рекорд, установленный на прошлой неделе. Тогда за один день коронавирус подтвердили почти у 600 человек.

Тех, кто за вчера умер от коронавируса, также достаточно много. В среднем этот показатель за стуки не превышал 10-15 человек. Второй день подряд их больше 20. За сутки COVID-19 унес жизни еще 21 человека. В общем, жертв коронавируса теперь 854.

Количество тех, кто смог инфекцию победить, выросло до 13 141 человека. 372 из них негативные результаты повторного теста на коронавирус получили из лаборатории накануне.

Самыми пораженными все еще остаются три региона: Черновицкая и Львовская области, а также Киев. Кстати, в столице общее количество инфицированных выросло сразу на 91 человека. В целом, в регионах ситуация с коронавирусом следующая:

Луганская область - 54 случая;

Херсонская область - 179 случаев;



Сумская область - 203 случая;

Донецкая область - 269 случаев;

Полтавская область - 276 случаев;

Николаевская область - 311 случаев;



Черниговская область - 341 случай;

Черкасская область - 506 случаев;



Запорожская область - 510 случаев;



Хмельницкая - 523 случая;

Кировоградская область - 563 случая;

Днепропетровская область - 981 случай;



Житомирская область - 992 случая;

Одесская область - 1045 случаев;

Винницкая область - 1236 случаев;



Волынская область - 1266 случаев;

Тернопольская - 1349 случаев;



Харьковская - 1374 случая;

Закарпатская область - 1471 случай;

Ивано-Франковская область - 1649 случаев;



Киевская область - 1919 случаев;

Ровенская область - 2175 случаев;



Львовская область - 2414 случаев;

г. Киев - 3671 случай;

Черновицкая область - 3793 случая;





Здесь приведено количество инфицированных в регионах с начала вспышки. Их общее количество по состоянию на утро четверга, 11 июня, достигло 29 070 человек.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что в Украине катастрофически не хватает врачей, которые специализируются на борьбе со вспышками инфекционных заболеваний. Но в Минздраве уже есть идеи, как с этим можно попытаться справиться.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!