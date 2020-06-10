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Коронавирус в Украине: количество смертельных случаев резко увеличилось

За минувшие стуки от коронавируса в Украине скончались еще 23 пациента. Победили инфекцию - 357 украинцев

сегодня, 10:23
Автор:

Виолетта Комаровская
Коронавирус в Украине: количество смертельных случаев резко увеличилось

После незначительного затишья коронавирус ударил с новой силой. За сутки количество новых случаев выросло в полтора раза. Еще вчера в Минздраве отчитались, что впервые за неделю получили менее 400 позитивных результатов на COVID-19 c лаборатории. А уже сегодня новых случаев коронавируса зафиксировали более чем полтысячи - 525.

Среди лидеров по количеству новых пациентов с COVID-19 все еще остаются Львовская область (+78) и Киев (+57). 

Резко увеличилось количество летальных случаев коронавируса в Украине. За минувшие сутки таких было 13. За эти - COVID-19 унес почти в два раза больше жизней украинцев, а именно - 23. 

Стоит отметить, что выздоровели от коронавируса еще 357 украинцев. Все они получили отрицательные тесты с лаборатории накануне.

В тройке самых пораженных коронавирусом регионов остаются Черновицкая область, Киев и Львовская область. В общем, в Украине ситуация такова: 


Черновицкая область - 3757 случаев; 

г. Киев - 3580 случаев; 

Львовская область - 2289 случаев; 

Ровенская область - 2122 случая;

Киевская область - 1865 случаев;

Ивано-Франковская область - 1622 случая;

Закарпатская область - 1448 случаев;

Харьковская - 1338 случаев; 

Тернопольская - 1313 случаев;

Волынская область - 1214 случаев; 

Винницкая область - 1192 случая; 

Одесская область - 1028 случаев;

Днепропетровская область - 973 случая;

Житомирская область - 973 случая;

Кировоградская область - 562 случая;

Хмельницкая - 520 случаев;

Запорожская область - 502 случая;

Черкасская область - 501 случай;

Черниговская область - 320 случаев;

Николаевская область - 309 случаев;

Полтавская область - 276 случаев; 

Донецкая область - 246 случаев;

Сумская область - 198 случаев;

Херсонская область - 179 случаев;

Луганская область - 54 случая; 

В Украине, в целом, с начала вспышки коронавирусом заболели уже 28 381 человек. Среди них каждый шестой - медик. Еще  2 073 пациента - это дети. Победили COVID-19 уже 12 769 пациентов. Умерли за три с половиной месяца - 833 украинцев.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что в Украине стартовал очередной этап снятия карантинных ограничений. Теперь у украинцев появилось больше возможностей отдохнуть где-то во время июньской жары. 



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Источник: https://moz.gov.ua/article/news/operativna-informacija-pro-poshirennja-koronavirusnoi-infekcii-2019-ncov-1
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