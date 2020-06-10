Коронавирус в Украине: количество смертельных случаев резко увеличилось

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Виолетта Комаровская
После незначительного затишья коронавирус ударил с новой силой. За сутки количество новых случаев выросло в полтора раза. Еще вчера в Минздраве отчитались, что впервые за неделю получили менее 400 позитивных результатов на COVID-19 c лаборатории. А уже сегодня новых случаев коронавируса зафиксировали более чем полтысячи - 525.
Среди лидеров по количеству новых пациентов с COVID-19 все еще остаются Львовская область (+78) и Киев (+57).
Резко увеличилось количество летальных случаев коронавируса в Украине. За минувшие сутки таких было 13. За эти - COVID-19 унес почти в два раза больше жизней украинцев, а именно - 23.
Стоит отметить, что выздоровели от коронавируса еще 357 украинцев. Все они получили отрицательные тесты с лаборатории накануне.
В тройке самых пораженных коронавирусом регионов остаются Черновицкая область, Киев и Львовская область. В общем, в Украине ситуация такова:
Черновицкая область - 3757 случаев;
г. Киев - 3580 случаев;
Львовская область - 2289 случаев;
Ровенская область - 2122 случая;
Киевская область - 1865 случаев;
Ивано-Франковская область - 1622 случая;
Закарпатская область - 1448 случаев;
Харьковская - 1338 случаев;
Тернопольская - 1313 случаев;
Волынская область - 1214 случаев;
Винницкая область - 1192 случая;
Одесская область - 1028 случаев;
Днепропетровская область - 973 случая;
Житомирская область - 973 случая;
Кировоградская область - 562 случая;
Хмельницкая - 520 случаев;
Запорожская область - 502 случая;
Черкасская область - 501 случай;
Черниговская область - 320 случаев;
Николаевская область - 309 случаев;
Полтавская область - 276 случаев;
Донецкая область - 246 случаев;
Сумская область - 198 случаев;
Херсонская область - 179 случаев;
Луганская область - 54 случая;
В Украине, в целом, с начала вспышки коронавирусом заболели уже 28 381 человек. Среди них каждый шестой - медик. Еще 2 073 пациента - это дети. Победили COVID-19 уже 12 769 пациентов. Умерли за три с половиной месяца - 833 украинцев.
Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что в Украине стартовал очередной этап снятия карантинных ограничений. Теперь у украинцев появилось больше возможностей отдохнуть где-то во время июньской жары.
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