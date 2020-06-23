Коронавирус в Украине: количество больных снова растет

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Виолетта Комаровская
Количество инфицированных коронавирусом в Украине снова растет. Несмотря на то, что карантин в некоторых регионах усилили, число новых больных за сутки опять близко к рекордным показателям. COVID-19 подтвердили еще у 833 пациентов. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.
Общее количество больных коронавирусом в Украине во вторник утром достигло 38 074 человек. Больше всего новых случаев выявили во Львовской области. Всего за сутки диагноз COVID-19 подтвердили у 240 пациентов. Еще 103 человека коронавирус подхватили на Закарпатье. Лидером по количеству инфицированных с начала вспышки остается пока Киев. Здесь 4 429 случаев, 61 из которых выявили накануне.
В регионах ситуация с коронавирусом следующая:
г. Киев - 4429 случаев;
Черновицкая область - 4419 случаев;
Львовская область - 4220 случаев;
Ровенская область - 3038 случаев;
Закарпатская область - 2291 случай;
Киевская область - 2285 случаев;
Ивано-Франковская область - 2091 случай;
Волынская область - 1894 случая;
Харьковская - 1844 случая;
Тернопольская - 1744 случая;
Винницкая область - 1690 случаев;
Одесская область - 1333 случая;
Житомирская область - 1295 случаев;
Днепропетровская область - 1049 случаев;
Кировоградская область - 631 случай;
Хмельницкая - 622 случая;
Черкасская область - 605 случаев;
Запорожская область - 555 случаев;
Черниговская область - 485 случаев;
Донецкая область - 368 случаев;
Николаевская область - 366 случаев;
Полтавская область - 296 случаев;
Сумская область - 263 случая;
Херсонская область - 188 случаев;
Луганская область - 73 случая;
Стоит отметить, что впервые за несколько дней значительно выросло число тех, кто коронавирус победил. За минувшие сутки таких было 314. А общее количество тех, кто выздоровел, достигло 16 956.
Скончались от коронавируса накануне 23 пациента. Всего жертв COVID-19 ныне 1 035.
Ранее "Комментарии" также рассказывали, где в Украине карантин решили ужесточить максимально.
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