Коронавирус в Украине: количество больных снова растет

Количество инфицированных коронавирусом в Украине снова растет. Несмотря на то, что карантин в некоторых регионах усилили, число новых больных за сутки опять близко к рекордным показателям. COVID-19 подтвердили еще у 833 пациентов. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Общее количество больных коронавирусом в Украине во вторник утром достигло 38 074 человек. Больше всего новых случаев выявили во Львовской области. Всего за сутки диагноз COVID-19 подтвердили у 240 пациентов. Еще 103 человека коронавирус подхватили на Закарпатье. Лидером по количеству инфицированных с начала вспышки остается пока Киев. Здесь 4 429 случаев, 61 из которых выявили накануне.

В регионах ситуация с коронавирусом следующая:





г. Киев - 4429 случаев;

Черновицкая область - 4419 случаев;

Львовская область - 4220 случаев;

Ровенская область - 3038 случаев;

Закарпатская область - 2291 случай;



Киевская область - 2285 случаев;

Ивано-Франковская область - 2091 случай;

Волынская область - 1894 случая;



Харьковская - 1844 случая;

Тернопольская - 1744 случая;



Винницкая область - 1690 случаев;

Одесская область - 1333 случая;



Житомирская область - 1295 случаев;

Днепропетровская область - 1049 случаев;

Кировоградская область - 631 случай;



Хмельницкая - 622 случая;

Черкасская область - 605 случаев;

Запорожская область - 555 случаев;

Черниговская область - 485 случаев;

Донецкая область - 368 случаев;



Николаевская область - 366 случаев;

Полтавская область - 296 случаев;

Сумская область - 263 случая;



Херсонская область - 188 случаев;

Луганская область - 73 случая;





Стоит отметить, что впервые за несколько дней значительно выросло число тех, кто коронавирус победил. За минувшие сутки таких было 314. А общее количество тех, кто выздоровел, достигло 16 956.

Скончались от коронавируса накануне 23 пациента. Всего жертв COVID-19 ныне 1 035.

Ранее "Комментарии" также рассказывали, где в Украине карантин решили ужесточить максимально.

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