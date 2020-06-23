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Коронавирус в Украине: количество больных снова растет

За минувшие сутки от коронавируса в Украине умерли еще 23 пациента, выздоровели - 314

сегодня, 09:58
Автор:

Виолетта Комаровская
Коронавирус в Украине: количество больных снова растет

Количество инфицированных коронавирусом в Украине снова растет. Несмотря на то, что карантин в некоторых регионах усилили, число новых больных за сутки опять близко к рекордным показателям. COVID-19 подтвердили еще у 833 пациентов. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения. 

Общее количество больных коронавирусом в Украине во вторник утром достигло 38 074 человек. Больше всего новых случаев выявили во Львовской области. Всего за сутки диагноз COVID-19 подтвердили у 240 пациентов. Еще 103 человека коронавирус подхватили на Закарпатье. Лидером по количеству инфицированных с начала вспышки остается пока Киев. Здесь 4 429 случаев, 61 из которых выявили накануне. 

В регионах ситуация с коронавирусом следующая: 


г. Киев - 4429 случаев; 

Черновицкая область - 4419 случаев; 

Львовская область - 4220 случаев; 

Ровенская область - 3038 случаев;

Закарпатская область - 2291 случай;

Киевская область - 2285 случаев;

Ивано-Франковская область - 2091 случай;

Волынская область - 1894 случая; 

Харьковская - 1844 случая; 

Тернопольская - 1744 случая;

Винницкая область - 1690 случаев; 

Одесская область - 1333 случая;

Житомирская область - 1295 случаев;

Днепропетровская область - 1049 случаев;

Кировоградская область - 631 случай;

Хмельницкая - 622 случая;

Черкасская область - 605 случаев;

Запорожская область - 555 случаев;

Черниговская область - 485 случаев;

Донецкая область - 368 случаев;

Николаевская область - 366 случаев;

Полтавская область - 296 случаев; 

Сумская область - 263 случая;

Херсонская область - 188 случаев;

Луганская область - 73 случая; 


Стоит отметить, что впервые за несколько дней значительно выросло число тех, кто коронавирус победил. За минувшие сутки таких было 314. А общее количество тех, кто выздоровел, достигло 16 956. 

Скончались от коронавируса накануне 23 пациента. Всего жертв COVID-19 ныне 1 035. 

Ранее "Комментарии" также рассказывали, где в Украине карантин решили ужесточить максимально


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Источник: https://moz.gov.ua/
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