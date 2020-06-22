Коронавирус в Украине: как изменилось количество инфицированных

Коронавирус в Украине несколько ослабил хватку. Постепенно количество инфицированных идет на спад и отдаляется от пика. За последние сутки COVID-19 подтвердили у 681 пациента. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Пока рекордными остаются показатели 19 июня. Тогда в Минздраве заявили о 921 случае заболевания за сутки. Уже сегодня, 22 июня, их на 240 меньше. Говорит ли это о том, что вспышка пошла на спад, или просто связанно с выходными, в министерстве не уточняют.

Вместе с тем, число тех, кто умер от осложнений в результате коронавируса также пошло на спад. За минувшие сутки эта цифра составила 10 человек. Общее количество погибших теперь достигает 1 012 человек.

Отрицательный повторный тест на коронавирус из лаборатории получили еще 133 украинца. Таким образом, число тех, кто выздоровел, выросло до 16 642 человек.

Общее количество инфицированных с начала вспышки в Украине составляет 37 241 человек. Самыми пораженными остаются Черновицкая, Львовская, Ровенская области и Киев. К слову, столица уже вырвалась в лидеры по количеству заболевших с начала вспышки.

Ситуация по регионам следующая:





г. Киев - 4368 случаев;

Черновицкая область - 4357 случаев;

Львовская область - 3980 случаев;

Ровенская область - 2963 случая;

Киевская область - 2236 случаев;

Закарпатская область - 2188 случаев;



Ивано-Франковская область - 2056 случаев;

Волынская область - 1852 случая;



Харьковская - 1811 случаев;

Тернопольская - 1728 случаев;



Винницкая область - 1660 случаев;

Одесская область - 1304 случая;



Житомирская область - 1270 случаев;

Днепропетровская область - 1042 случая;

Кировоградская область - 627 случаев;



Хмельницкая - 622 случая;

Черкасская область - 603 случая;

Запорожская область - 555 случаев;

Черниговская область - 480 случаев;

Николаевская область - 366 случаев;



Донецкая область - 362 случая;

Полтавская область - 293 случая;

Сумская область - 258 случаев;



Херсонская область - 188 случаев;

Луганская область - 72 случая;





Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что в мире зафиксировали рекордный показатель заболеваемости с начала пандемии. Узнайте, кто оказался в эпицентре вспышки.

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