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Коронавирус в Украине: как изменилось количество инфицированных

За минувшие сутки от коронавируса в Украине умерли еще 10 пациентов, выздоровели - 133

сегодня, 09:35
Автор:

Виолетта Комаровская
Коронавирус в Украине: как изменилось количество инфицированных

Коронавирус в Украине несколько ослабил хватку. Постепенно количество инфицированных идет на спад и отдаляется от пика. За последние сутки COVID-19 подтвердили у 681 пациента. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Пока рекордными остаются показатели 19 июня. Тогда в Минздраве заявили о 921 случае заболевания за сутки. Уже сегодня, 22 июня, их на 240 меньше. Говорит ли это о том, что вспышка пошла на спад, или просто связанно с выходными, в министерстве не уточняют.

Вместе с тем, число тех, кто умер от осложнений в результате коронавируса также пошло на спад. За минувшие сутки эта цифра составила  10 человек. Общее количество погибших теперь достигает 1 012 человек. 

Отрицательный повторный тест на коронавирус из лаборатории получили еще 133 украинца. Таким образом, число тех, кто выздоровел, выросло до 16 642 человек.

Общее количество инфицированных с начала вспышки в Украине составляет 37 241 человек. Самыми пораженными остаются Черновицкая, Львовская, Ровенская области и Киев. К слову, столица уже вырвалась в лидеры по количеству заболевших с начала вспышки. 

Ситуация по регионам следующая: 


г. Киев - 4368 случаев; 

Черновицкая область - 4357 случаев; 

Львовская область - 3980 случаев; 

Ровенская область - 2963 случая;

Киевская область - 2236 случаев;

Закарпатская область - 2188 случаев;

Ивано-Франковская область - 2056 случаев;

Волынская область - 1852 случая; 

Харьковская - 1811 случаев; 

Тернопольская - 1728 случаев;

Винницкая область - 1660 случаев; 

Одесская область - 1304 случая;

Житомирская область - 1270 случаев;

Днепропетровская область - 1042 случая;

Кировоградская область - 627 случаев;

Хмельницкая - 622 случая;

Черкасская область - 603 случая;

Запорожская область - 555 случаев;

Черниговская область - 480 случаев;

Николаевская область - 366 случаев;

Донецкая область - 362 случая;

Полтавская область - 293 случая; 

Сумская область - 258 случаев;

Херсонская область - 188 случаев;

Луганская область - 72 случая; 


Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что в мире зафиксировали рекордный показатель заболеваемости с начала пандемии. Узнайте, кто оказался в эпицентре вспышки


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Источник: https://moz.gov.ua/
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