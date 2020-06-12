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Коронавирус в Украине: инфекция ударила с новой силой

За минувшие стуки от коронавируса в Украине скончались еще 16 пациентов. Победили инфекцию - 426 украинцев

сегодня, 09:35
Автор:

Виолетта Комаровская
Коронавирус в Украине: инфекция ударила с новой силой

Больных коронавирусом в Украине становится тем больше, чем сильнее смягчают карантин в стране. Второй день подряд число инфицированных выросло почти на 700 человек. До вчерашнего антирекорда нынешние показатели не дотянули лишь немного. Коронавирус COVID-19 за сутки подтвердили еще у 683 украинцев, сообщили в Министерстве здравоохранения. 

Напомним, что накануне новых больных было сразу 689. И пока это самый высокий показатель с начала вспышки коронавируса в Украине.

И все же в этот раз в Минздраве порадовали и хорошими новостями. Число тех, кто получил негативные результаты повторного теста на коронавирус также выросло. Победить COVID-19 смогли сразу 426 человек. Теперь общее число тех, кто выздоровел, достигло 13 567. 

Вместе с тем, общее количество больных коронавирусом достигло почти 30 тысяч. Правда, это если считать с начала вспышки. За три с половиной месяца инфекцию подхватили 29 753 украинца. 

Наиболее пораженными регионами остаются западные. В частности, Черновицкая и Львовская области. Также стремительно количество больных растет в Киеве. За стуки их стало больше на 95 человек.

В целом, ситуация в Украине выглядит следующим образом: 


Черновицкая область - 3831 случай; 

г. Киев - 3766 случаев; 

Львовская область - 2526 случаев; 

Ровенская область - 2231 случай;

Киевская область - 1931 случай;

Ивано-Франковская область - 1669 случаев;

Закарпатская область - 1506 случаев;

Харьковская - 1426 случаев; 

Тернопольская - 1372 случая;

Винницкая область - 1317 случаев; 

Волынская область - 1313 случаев; 

Одесская область - 1065 случаев;

Днепропетровская область - 983 случая;

Житомирская область - 1013 случаев;

Кировоградская область - 568 случаев;

Хмельницкая - 529 случаев;

Черкасская область - 517 случаев;

Запорожская область - 515 случаев;

Черниговская область - 366 случаев;

Николаевская область - 316 случаев;

Донецкая область - 279 случаев;

Полтавская область - 277 случаев; 

Сумская область - 204 случая;

Херсонская область - 179 случаев;

Луганская область - 54 случая; 


Что касается жертв коронавируса, то их за сутки стало больше на 16. С начала пандемии COVID-19 унес жизни 870 украинцев. 

Ранее "Комментарии" рассказывали, как в Минздраве объяснили столь резкое увеличение количества новых больных в Украине. 


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Источник: https://moz.gov.ua/
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