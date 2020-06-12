Коронавирус в Украине: инфекция ударила с новой силой

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Виолетта Комаровская
Больных коронавирусом в Украине становится тем больше, чем сильнее смягчают карантин в стране. Второй день подряд число инфицированных выросло почти на 700 человек. До вчерашнего антирекорда нынешние показатели не дотянули лишь немного. Коронавирус COVID-19 за сутки подтвердили еще у 683 украинцев, сообщили в Министерстве здравоохранения.
Напомним, что накануне новых больных было сразу 689. И пока это самый высокий показатель с начала вспышки коронавируса в Украине.
И все же в этот раз в Минздраве порадовали и хорошими новостями. Число тех, кто получил негативные результаты повторного теста на коронавирус также выросло. Победить COVID-19 смогли сразу 426 человек. Теперь общее число тех, кто выздоровел, достигло 13 567.
Вместе с тем, общее количество больных коронавирусом достигло почти 30 тысяч. Правда, это если считать с начала вспышки. За три с половиной месяца инфекцию подхватили 29 753 украинца.
Наиболее пораженными регионами остаются западные. В частности, Черновицкая и Львовская области. Также стремительно количество больных растет в Киеве. За стуки их стало больше на 95 человек.
В целом, ситуация в Украине выглядит следующим образом:
Черновицкая область - 3831 случай;
г. Киев - 3766 случаев;
Львовская область - 2526 случаев;
Ровенская область - 2231 случай;
Киевская область - 1931 случай;
Ивано-Франковская область - 1669 случаев;
Закарпатская область - 1506 случаев;
Харьковская - 1426 случаев;
Тернопольская - 1372 случая;
Винницкая область - 1317 случаев;
Волынская область - 1313 случаев;
Одесская область - 1065 случаев;
Днепропетровская область - 983 случая;
Житомирская область - 1013 случаев;
Кировоградская область - 568 случаев;
Хмельницкая - 529 случаев;
Черкасская область - 517 случаев;
Запорожская область - 515 случаев;
Черниговская область - 366 случаев;
Николаевская область - 316 случаев;
Донецкая область - 279 случаев;
Полтавская область - 277 случаев;
Сумская область - 204 случая;
Херсонская область - 179 случаев;
Луганская область - 54 случая;
Что касается жертв коронавируса, то их за сутки стало больше на 16. С начала пандемии COVID-19 унес жизни 870 украинцев.
Ранее "Комментарии" рассказывали, как в Минздраве объяснили столь резкое увеличение количества новых больных в Украине.
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