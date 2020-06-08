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Коронавирус в Украине: инфекция не ослабляет хватку

За минувшие стуки от коронавируса в Украине скончались еще 9 пациентов. Победил инфекцию - 141 украинец

сегодня, 10:16
Автор:

Виолетта Комаровская
Коронавирус в Украине: инфекция не ослабляет хватку

После очередного смягчения карантина коронавирус пока не думает ослаблять хватку. И хотя новых случаев сегодня в Украине чуть меньше, чем было днем ранее, но их общее число все же близко к полтысячи. Коронавирус подхватили еще 463 человека. Об этом сообщили в Минздраве.

Теперь общее число инфицированных достигло 27 462 человек. Это если считать с начала вспышки COVID-19 в Украине. При этом чуть менее половины из них смогли болезнь победить. Таких в стране уже 12 195 человек. При этом, 141 из них получил с лаборатории негативный результат повторного теста на коронавирус накануне.

Стало больше в Украине и тех, чьи жизни унес коронавирус. За минувшие сутки погибли 9 человек, а общее количество жертв COVID-19 достигло 797 человек. 

Не удается остановить темпы распространения коронавируса в регионах, которые сейчас поражены больше всего. Это Черновицкая и Львовская область, а также Киев. Здесь снова за день прибавилось по несколько десятков случаев. 

В регионах по состоянию на утро понедельника, 8 мая, ситуация такова: 

Луганская область - 54 случая; 

Сумская область - 193 случая;

Донецкая область - 231 случай;

Херсонская область - 179 случаев;

Полтавская область - 274 случая; 

Черниговская область - 299 случаев;

Николаевская область - 309 случаев;

Черкасская область - 469 случаев;

Запорожская область - 496 случаев;

Хмельницкая - 518 случаев;

Кировоградская область - 559 случаев;

Житомирская область - 897 случаев;

Днепропетровская область - 971 случай;

Одесская область - 1002 случая;

Волынская область - 1079 случаев; 

Винницкая область - 1150 случаев; 

Харьковская - 1287 случаев; 

Тернопольская - 1294 случая;

Закарпатская область - 1386 случаев;

Ивано-Франковская область - 1582 случая;

Киевская область - 1812 случаев;

Ровенская область - 2071 случай;

Львовская область - 2162 случая; 

г. Киев - 3490 случаев; 

Черновицкая область - 3698 случаев; 


Ранее "Комментарии" писали о том, что в Минздраве объяснили, почему в Украине столь резко начал расти уровень заболеваемости. А вы как считаете, в чем причина? 


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Источник: https://moz.gov.ua/
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