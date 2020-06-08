Коронавирус в Украине: инфекция не ослабляет хватку

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Виолетта Комаровская
После очередного смягчения карантина коронавирус пока не думает ослаблять хватку. И хотя новых случаев сегодня в Украине чуть меньше, чем было днем ранее, но их общее число все же близко к полтысячи. Коронавирус подхватили еще 463 человека. Об этом сообщили в Минздраве.
Теперь общее число инфицированных достигло 27 462 человек. Это если считать с начала вспышки COVID-19 в Украине. При этом чуть менее половины из них смогли болезнь победить. Таких в стране уже 12 195 человек. При этом, 141 из них получил с лаборатории негативный результат повторного теста на коронавирус накануне.
Стало больше в Украине и тех, чьи жизни унес коронавирус. За минувшие сутки погибли 9 человек, а общее количество жертв COVID-19 достигло 797 человек.
Не удается остановить темпы распространения коронавируса в регионах, которые сейчас поражены больше всего. Это Черновицкая и Львовская область, а также Киев. Здесь снова за день прибавилось по несколько десятков случаев.
В регионах по состоянию на утро понедельника, 8 мая, ситуация такова:
Луганская область - 54 случая;
Сумская область - 193 случая;
Донецкая область - 231 случай;
Херсонская область - 179 случаев;
Полтавская область - 274 случая;
Черниговская область - 299 случаев;
Николаевская область - 309 случаев;
Черкасская область - 469 случаев;
Запорожская область - 496 случаев;
Хмельницкая - 518 случаев;
Кировоградская область - 559 случаев;
Житомирская область - 897 случаев;
Днепропетровская область - 971 случай;
Одесская область - 1002 случая;
Волынская область - 1079 случаев;
Винницкая область - 1150 случаев;
Харьковская - 1287 случаев;
Тернопольская - 1294 случая;
Закарпатская область - 1386 случаев;
Ивано-Франковская область - 1582 случая;
Киевская область - 1812 случаев;
Ровенская область - 2071 случай;
Львовская область - 2162 случая;
г. Киев - 3490 случаев;
Черновицкая область - 3698 случаев;
Ранее "Комментарии" писали о том, что в Минздраве объяснили, почему в Украине столь резко начал расти уровень заболеваемости. А вы как считаете, в чем причина?
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