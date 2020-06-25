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Коронавирус в Украине: инфекция атакует рекордными темпами

За минувшие сутки от коронавируса в Украине умерли еще 16 пациентов, выздоровели - 349

сегодня, 09:32
Автор:

Виолетта Комаровская
Коронавирус в Украине: инфекция атакует рекордными темпами

Количество новых случаев коронавируса, выявленных в течение суток, впервые приблизилось к тысяче. COVID-19 в Украине подхватили еще 994 человека, - сообщили в Министерстве здравоохранения. Это максимальный показатель с начала вспышки и новый рекорд для страны. 

Только вчера в Украине фиксировали рекорд по заболеваемости - 940 человек за сутки. Уже сегодня он остался в прошлом. Украина приблизилась к показателю в тысячу инфицированных за день, а общее количество заболевших перевалило за 40 тысяч. Сейчас таких - 40 008 человек. 

На первое место по общему числу инфицированных впервые вырвалась Львовская область. Здесь снова за стуки обнаружили более двухсот новых случаев COVID-19. Таким образом Киев оказался на втором месте, а за ним следует Черновицкая область. 

В регионах по состоянию на утро четверга, 25 мая, ситуация следующая: 


Львовская область - 4627 случаев; 

г. Киев - 4613 случаев; 

Черновицкая область - 4531 случай; 

Ровенская область - 3248 случаев;

Закарпатская область - 2454 случая;

Киевская область - 2373 случая;

Ивано-Франковская область - 2171 случай;

Волынская область - 2024 случая; 

Харьковская - 1947 случаев; 

Тернопольская - 1815 случаев;

Винницкая область - 1753 случая; 

Одесская область - 1465 случаев;

Житомирская область - 1337 случаев;

Днепропетровская область - 1069 случаев;

Хмельницкая - 645 случаев;

Кировоградская область - 636 случаев;

Черкасская область - 616 случаев;

Запорожская область - 561 случай;

Черниговская область - 506 случаев;

Донецкая область - 399 случаев;

Николаевская область - 377 случаев;

Полтавская область - 301 случай; 

Сумская область - 277 случаев;

Херсонская область - 188 случаев;

Луганская область - 75 случаев; 


Следует отметить, что количество жертв коронавируса за сутки выросло на 16 человек. В общем болезнь унесла жизни 1 067 украинцев. 

Вместе с тем, коронавирус смогли победить 17 758 пациентов, 349 из них отрицательные результаты повторного теста получили из лаборатории накануне. 

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что коронавирус уже добрался и до Чернобыльской зоны


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Источник: https://moz.gov.ua/
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