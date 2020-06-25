Коронавирус в Украине: инфекция атакует рекордными темпами

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Виолетта Комаровская
Количество новых случаев коронавируса, выявленных в течение суток, впервые приблизилось к тысяче. COVID-19 в Украине подхватили еще 994 человека, - сообщили в Министерстве здравоохранения. Это максимальный показатель с начала вспышки и новый рекорд для страны.
Только вчера в Украине фиксировали рекорд по заболеваемости - 940 человек за сутки. Уже сегодня он остался в прошлом. Украина приблизилась к показателю в тысячу инфицированных за день, а общее количество заболевших перевалило за 40 тысяч. Сейчас таких - 40 008 человек.
На первое место по общему числу инфицированных впервые вырвалась Львовская область. Здесь снова за стуки обнаружили более двухсот новых случаев COVID-19. Таким образом Киев оказался на втором месте, а за ним следует Черновицкая область.
В регионах по состоянию на утро четверга, 25 мая, ситуация следующая:
Львовская область - 4627 случаев;
г. Киев - 4613 случаев;
Черновицкая область - 4531 случай;
Ровенская область - 3248 случаев;
Закарпатская область - 2454 случая;
Киевская область - 2373 случая;
Ивано-Франковская область - 2171 случай;
Волынская область - 2024 случая;
Харьковская - 1947 случаев;
Тернопольская - 1815 случаев;
Винницкая область - 1753 случая;
Одесская область - 1465 случаев;
Житомирская область - 1337 случаев;
Днепропетровская область - 1069 случаев;
Хмельницкая - 645 случаев;
Кировоградская область - 636 случаев;
Черкасская область - 616 случаев;
Запорожская область - 561 случай;
Черниговская область - 506 случаев;
Донецкая область - 399 случаев;
Николаевская область - 377 случаев;
Полтавская область - 301 случай;
Сумская область - 277 случаев;
Херсонская область - 188 случаев;
Луганская область - 75 случаев;
Следует отметить, что количество жертв коронавируса за сутки выросло на 16 человек. В общем болезнь унесла жизни 1 067 украинцев.
Вместе с тем, коронавирус смогли победить 17 758 пациентов, 349 из них отрицательные результаты повторного теста получили из лаборатории накануне.
Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что коронавирус уже добрался и до Чернобыльской зоны.
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