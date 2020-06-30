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Коронавирус в Украине: где вспышка самая мощная

За минувшие сутки от коронавируса в Украине умерло еще 12 пациентов, выздоровели - 88

сегодня, 09:22 comments696
Автор:

Виолетта Комаровская
Коронавирус в Украине: где вспышка самая мощная

Затяжные выходные в Украине замедлили рост статистики заболеваемости коронавирусом. Постепенно количество новых случаем за сутки отдаляется от рекордных показателей. За вчера в Украине обнаружили 706 новых инфицированных, сообщили в Министерстве здравоохранения. 

Самым пораженным регионом все еще остается Львовская область. За сутки количество больных там выросло на 143 человека и это снова самый высокий показатель в Украине. Общее количество инфицированных достигло 5 435 пациентов. 

Лишь на несколько сот меньше случаев инфицирования зафиксировали с начала вспышки в Киеве и Черновицкой области. 

В целом, в Украине за 4 месяца COVID-19 подхватили 44 334 человека. По регионам имеем следующие показатели: 


Львовская область - 5435 случаев (+143); 

г. Киев - 5037 случаев (+57)

Черновицкая область - 4801 случай (+56)

Ровенская область - 3712 случаев (+74);

Закарпатская область - 2889 случаев (+97);

Киевская область - 2585 случаев (+39);

Ивано-Франковская область - 2395 случаев (+45);

Волынская область - 2368 случаев (+56)

Харьковская область - 2134 случая (+36)

Тернопольская область - 1919 случаев (+6);

Винницкая область - 1864 случая (+18)

Одесская область - 1698 случаев (+66);

Житомирская область - 1404 случая (+0);

Днепропетровская область - 1087 случаев (+0);

Хмельницкая область - 803 случая (+5);

Кировоградская область - 646 случаев (+0);

Черкасская область - 642 случая (+0);

Запорожская область - 572 случая (+2);

Черниговская область - 536 случаев (+1);

Донецкая область - 481 случай (+0);

Николаевская область - 444 случая (+2);

Полтавская область - 314 случаев (+2)

Сумская область - 297 случаев (+1);

Херсонская область - 191 случай (+0);

Луганская область - 80 случаев (+0)


Стоит отметить, что 19 115 украинцев уже выздоровели от коронавируса. 88 из них отрицательные результаты повторного теста на COVID-19 получили накануне. 

Жертвами коронавируса стали 1 159 украинцев, 12 из них скончались за последние сутки.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что в Китае ученые обнаружили еще один вирус, который может спровоцировать в мире пандемию. 


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