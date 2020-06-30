Коронавирус в Украине: где вспышка самая мощная

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Виолетта Комаровская
Затяжные выходные в Украине замедлили рост статистики заболеваемости коронавирусом. Постепенно количество новых случаем за сутки отдаляется от рекордных показателей. За вчера в Украине обнаружили 706 новых инфицированных, сообщили в Министерстве здравоохранения.
Самым пораженным регионом все еще остается Львовская область. За сутки количество больных там выросло на 143 человека и это снова самый высокий показатель в Украине. Общее количество инфицированных достигло 5 435 пациентов.
Лишь на несколько сот меньше случаев инфицирования зафиксировали с начала вспышки в Киеве и Черновицкой области.
В целом, в Украине за 4 месяца COVID-19 подхватили 44 334 человека. По регионам имеем следующие показатели:
Львовская область - 5435 случаев (+143);
г. Киев - 5037 случаев (+57);
Черновицкая область - 4801 случай (+56);
Ровенская область - 3712 случаев (+74);
Закарпатская область - 2889 случаев (+97);
Киевская область - 2585 случаев (+39);
Ивано-Франковская область - 2395 случаев (+45);
Волынская область - 2368 случаев (+56);
Харьковская область - 2134 случая (+36);
Тернопольская область - 1919 случаев (+6);
Винницкая область - 1864 случая (+18);
Одесская область - 1698 случаев (+66);
Житомирская область - 1404 случая (+0);
Днепропетровская область - 1087 случаев (+0);
Хмельницкая область - 803 случая (+5);
Кировоградская область - 646 случаев (+0);
Черкасская область - 642 случая (+0);
Запорожская область - 572 случая (+2);
Черниговская область - 536 случаев (+1);
Донецкая область - 481 случай (+0);
Николаевская область - 444 случая (+2);
Полтавская область - 314 случаев (+2);
Сумская область - 297 случаев (+1);
Херсонская область - 191 случай (+0);
Луганская область - 80 случаев (+0);
Стоит отметить, что 19 115 украинцев уже выздоровели от коронавируса. 88 из них отрицательные результаты повторного теста на COVID-19 получили накануне.
Жертвами коронавируса стали 1 159 украинцев, 12 из них скончались за последние сутки.
Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что в Китае ученые обнаружили еще один вирус, который может спровоцировать в мире пандемию.
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