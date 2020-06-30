Коронавирус в Украине: где вспышка самая мощная

Затяжные выходные в Украине замедлили рост статистики заболеваемости коронавирусом. Постепенно количество новых случаем за сутки отдаляется от рекордных показателей. За вчера в Украине обнаружили 706 новых инфицированных, сообщили в Министерстве здравоохранения.

Самым пораженным регионом все еще остается Львовская область. За сутки количество больных там выросло на 143 человека и это снова самый высокий показатель в Украине. Общее количество инфицированных достигло 5 435 пациентов.

Лишь на несколько сот меньше случаев инфицирования зафиксировали с начала вспышки в Киеве и Черновицкой области.

В целом, в Украине за 4 месяца COVID-19 подхватили 44 334 человека. По регионам имеем следующие показатели:





Львовская область - 5435 случаев (+143);



г. Киев - 5037 случаев (+57);

Черновицкая область - 4801 случай (+56);

Ровенская область - 3712 случаев (+74);

Закарпатская область - 2889 случаев (+97);

Киевская область - 2585 случаев (+39);

Ивано-Франковская область - 2395 случаев (+45);

Волынская область - 2368 случаев (+56);

Харьковская область - 2134 случая (+36);

Тернопольская область - 1919 случаев (+6);

Винницкая область - 1864 случая (+18);

Одесская область - 1698 случаев (+66);

Житомирская область - 1404 случая (+0);

Днепропетровская область - 1087 случаев (+0);

Хмельницкая область - 803 случая (+5);

Кировоградская область - 646 случаев (+0);

Черкасская область - 642 случая (+0);

Запорожская область - 572 случая (+2);

Черниговская область - 536 случаев (+1);

Донецкая область - 481 случай (+0);

Николаевская область - 444 случая (+2);

Полтавская область - 314 случаев (+2);

Сумская область - 297 случаев (+1);

Херсонская область - 191 случай (+0);

Луганская область - 80 случаев (+0);





Стоит отметить, что 19 115 украинцев уже выздоровели от коронавируса. 88 из них отрицательные результаты повторного теста на COVID-19 получили накануне.

Жертвами коронавируса стали 1 159 украинцев, 12 из них скончались за последние сутки.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что в Китае ученые обнаружили еще один вирус, который может спровоцировать в мире пандемию.

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