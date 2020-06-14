Коронавирус в Украине: часть областей и Киев не готовы к смягчению карантина

Ослабление карантинных ограничений В Украине оказалось несколько преждевременным. Так, по информации Министерства здравоохранения, к "мягкому" карантину не готовы почти половина областей и сама столица.

В своих рекомендациях Минздрав руководствуется показателем инцидентости — количеству выявленных случаев на 100 тыс. человек населения в регионе. Для того, чтобы перейти на очреедной этап ослабления карантина необходимо, чтобы инцидентность не превышала 12 граждан.

В то же время ведомство публикует следующую статистику по проблемным областям.

Так, превышение инцидентности зарегистрировано в таких областях:

Киев - 16,38

Винницкая область - 16,64

Волынская область - 33,55

Житомирская область - 13,58

Закарпатская область - 24,73

Ивано-Франковская область - 12,14

Львовская область - 26,92

Ровенская область - 25,59

Тернопольская область - 14,64

Черновицкая область - 30,74

Черниговская область - 13,23.

Как сообщал портал "Комментарии", пока что власть не планирует возвращать жесткие карантинные ограничения для всей территории Украины. Об этом во время брифинга по результатам заседания Комиссии ТЭБ и ЧС заявил главный санитарный врач Украины, заместитель министра охраны здоровья Виктор Ляшко. Однако в регионах, где последние 3 дня повышается количество больных, местная власть должна приостановить этапы ослабления карантина.

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