Коронавирус в Украине: часть областей и Киев не готовы к смягчению карантина

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Сергей Медведев
Ослабление карантинных ограничений В Украине оказалось несколько преждевременным. Так, по информации Министерства здравоохранения, к "мягкому" карантину не готовы почти половина областей и сама столица.
В своих рекомендациях Минздрав руководствуется показателем инцидентости — количеству выявленных случаев на 100 тыс. человек населения в регионе. Для того, чтобы перейти на очреедной этап ослабления карантина необходимо, чтобы инцидентность не превышала 12 граждан.
В то же время ведомство публикует следующую статистику по проблемным областям.
Так, превышение инцидентности зарегистрировано в таких областях:
Киев - 16,38
Винницкая область - 16,64
Волынская область - 33,55
Житомирская область - 13,58
Закарпатская область - 24,73
Ивано-Франковская область - 12,14
Львовская область - 26,92
Ровенская область - 25,59
Тернопольская область - 14,64
Черновицкая область - 30,74
Черниговская область - 13,23.
Как сообщал портал "Комментарии", пока что власть не планирует возвращать жесткие карантинные ограничения для всей территории Украины. Об этом во время брифинга по результатам заседания Комиссии ТЭБ и ЧС заявил главный санитарный врач Украины, заместитель министра охраны здоровья Виктор Ляшко. Однако в регионах, где последние 3 дня повышается количество больных, местная власть должна приостановить этапы ослабления карантина.
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