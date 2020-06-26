Коронавирус пошел в агрессивное наступление: новых больных в Украине впервые больше тысячи

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Виолетта Комаровская
Коронавирус атакует украинцев стремительными темпами. Третий день подряд в стране фиксируют рекордное количество новых случаев инфицирования. За сутки диагноз COVID-19 подтвердился еще у 1 109 человек, сообщили в Министерстве здравоохранения. Это впервые новых больных за день прибавилось больше тысячи.
Лишь накануне Украина столкнулась с новым коронавирусным рекордом. До тысячи не хватало всего лишь несколько человек. Сегодня этот рекорд был побит, да еще и со значительным отрывом. Общее количество инфицированных с начала вспышки достигло цифры 41 117.
Как и ранее, более всего поражена коронавирусом Львовская область. Здесь снова зафиксировали самое большое количество новых случаев, чем где-либо в Украине. Число инфицированных выросло на 209 человек. Более чем по сотни новых больных прибавилось в Киеве (113) и в Ровенской области (116).
В целом по Украине общее количество инфицированных сейчас достигло таких показателей:
Львовская область - 4836 случаев;
г. Киев - 4726 случаев;
Черновицкая область - 4582 случая;
Ровенская область - 3364 случая;
Закарпатская область - 2547 случаев;
Киевская область - 2419 случаев;
Ивано-Франковская область - 2217 случаев;
Волынская область - 2096 случаев;
Харьковская область - 1993 случая;
Тернопольская область - 1857 случаев;
Винницкая область - 1788 случаев;
Одесская область - 1529 случаев;
Житомирская область - 1366 случаев;
Днепропетровская область - 1081 случай;
Хмельницкая область - 724 случая;
Кировоградская область - 640 случаев;
Черкасская область - 627 случаев;
Запорожская область - 561 случай;
Черниговская область - 514 случаев;
Донецкая область - 412 случаев;
Николаевская область - 384 случая;
Полтавская область - 304 случая;
Сумская область - 284 случая;
Херсонская область - 190 случаев;
Луганская область - 76 случаев;
Стоит отметить, что еще более чем полтысячи пациентов в Украине смогли коронавирус победить, а именно - 541. Общее число тех, кто выздоровел выросло до 18 299 человек.
Жертвами коронавируса с начала вспышки в Украине стали 1 086 человек, 19 из них умерли в течение последних суток.
Ранее "Комментарии" также рассказывали о том, что президент Владимир Зеленский рассказал, когда следует ожидать в Украине пик заболеваемости коронавирусом.
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