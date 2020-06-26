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Коронавирус пошел в агрессивное наступление: новых больных в Украине впервые больше тысячи

За минувшие сутки от коронавируса в Украине умерло еще 19 пациентов, выздоровел - 941

сегодня, 09:27
Автор:

Виолетта Комаровская
Коронавирус пошел в агрессивное наступление: новых больных в Украине впервые больше тысячи

Коронавирус атакует украинцев стремительными темпами. Третий день подряд в стране фиксируют рекордное количество новых случаев инфицирования. За сутки диагноз COVID-19 подтвердился еще у 1 109 человек, сообщили в Министерстве здравоохранения. Это впервые новых больных за день прибавилось больше тысячи.

Лишь накануне Украина столкнулась с новым коронавирусным рекордом. До тысячи не хватало всего лишь несколько человек. Сегодня этот рекорд был побит, да еще и со значительным отрывом. Общее количество инфицированных с начала вспышки достигло цифры  41 117.

Как и ранее, более всего поражена коронавирусом Львовская область. Здесь снова зафиксировали самое большое количество новых случаев, чем где-либо в Украине. Число инфицированных выросло на 209 человек. Более чем по сотни новых больных прибавилось в Киеве (113) и в Ровенской области (116).

В целом по Украине общее количество инфицированных сейчас достигло таких показателей: 


Львовская область - 4836 случаев; 

г. Киев - 4726 случаев; 

Черновицкая область - 4582 случая; 

Ровенская область - 3364 случая;

Закарпатская область - 2547 случаев;

Киевская область - 2419 случаев;

Ивано-Франковская область - 2217 случаев;

Волынская область - 2096 случаев; 

Харьковская область - 1993 случая; 

Тернопольская область - 1857 случаев;

Винницкая область - 1788 случаев; 

Одесская область - 1529 случаев;

Житомирская область - 1366 случаев;

Днепропетровская область - 1081 случай;

Хмельницкая область - 724 случая;

Кировоградская область - 640 случаев;

Черкасская область - 627 случаев;

Запорожская область - 561 случай;

Черниговская область - 514 случаев;

Донецкая область - 412 случаев;

Николаевская область - 384 случая;

Полтавская область - 304 случая; 

Сумская область - 284 случая;

Херсонская область - 190 случаев;

Луганская область - 76 случаев; 


Стоит отметить, что еще более чем полтысячи пациентов в Украине смогли коронавирус победить, а именно - 541. Общее число тех, кто выздоровел выросло до 18 299 человек. 

Жертвами коронавируса с начала вспышки в Украине стали 1 086 человек, 19 из них умерли в течение последних суток. 

Ранее "Комментарии" также рассказывали о том, что президент Владимир Зеленский рассказал, когда следует ожидать в Украине пик заболеваемости коронавирусом


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Источник: https://moz.gov.ua/
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