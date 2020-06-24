Коронавирус добрался до Чернобыля

Первый случай коронавируса подтвердили у работника Чернобыльской АЭС. Его отправили на самоизоляцию, - сообщило на своей странице в Facebook госпредприятие "Чернобыльская АЭС".

В последний раз работник атомной электростанции, заболевший COVID-19, выходил на работу 9 июня. Затем он ушел в дежурный отпуск и на станции не появлялся. Накануне ему сделали тест на коронавирус и тот оказался положительным.

Состояние работника ЧАЭС, по видимому, не критическое. Забирать в больницу его не стали. Сейчас он на самоизоляции. И все же среди персонала атомной электростанции нашелся человек, который общался в последнее время с инфицированным.

"Среди работников Чернобыльской атомной электростанции есть одна контактная особа. У нее также подозрение на коронавирус. Сейчас этот человек находится на самоизоляции", - говорится в сообщении государственного предприятия.

Под наблюдением врачей работник будет до тех пор, пока диагноз COVID-19 не опровергнут. Если же его подтвердят сотруднику предстоит пройти курс соответствующего лечения.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что Украина побила собственный рекорд по количеству новых инфицированных за сутки.

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