Кондиционер способствует передаче коронавируса: миф или правда

Пока нет оснований считать, что заражение новым коронавирусом через кондиционер возможно. Об этом информирует Центр общественного здоровья Министерства охраны здоровья Украины.

Так, включенные бытовые кондиционеры летом, в условиях их правильного использования, не влияют на риск передачи новой коронавирусной инфекции, потому как не являются системами вентиляции. Принцип работы кондиционеров заключается в забирании воздуха из помещения, охлаждении его и возвращении назад в то же помещение. Так что кондиционер не разбавляет воздух закрытых помещений чистым воздухом снаружи.

Как добавили в ЦОЗ, использование кондиционеров часто вызывает ложное ощущение свежего чистого воздуха в помещении. На самом же деле в воздухе постепенно накапливается углекислый газ, химические и биологические загрязнители.

Отмечается, что именно проветривание помещений является одним из основных мер профилактики передачи респираторных заболеваний, в частности COVID-19. Поэтому, используя кондиционер, не забывайте о проветривании помещений.

Следует добавить, что кондиционер не может стать источником распространение возбудителя, потому что вирусу для размножения нужен живой организм.

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