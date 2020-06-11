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Кондиционер способствует передаче коронавируса: миф или правда

Специалисты разъяснили, влияют ли на передачу коронавируса кондиционеры, охлаждая воздух в помещениях летом

сегодня, 05:00
Автор:

Таисия Ерохина
Кондиционер способствует передаче коронавируса: миф или правда

Пока нет оснований считать, что заражение новым коронавирусом через кондиционер возможно. Об этом информирует Центр общественного здоровья Министерства охраны здоровья Украины.

Так, включенные бытовые кондиционеры летом, в условиях их правильного использования, не влияют на риск передачи новой коронавирусной инфекции, потому как не являются системами вентиляции. Принцип работы кондиционеров заключается в забирании воздуха из помещения, охлаждении его и возвращении назад в то же помещение. Так что кондиционер не разбавляет воздух закрытых помещений чистым воздухом снаружи.

Как добавили в ЦОЗ, использование кондиционеров часто вызывает ложное ощущение свежего чистого воздуха в помещении. На самом же деле в воздухе постепенно накапливается углекислый газ, химические и биологические загрязнители.

Отмечается, что именно проветривание помещений является одним из основных мер профилактики передачи респираторных заболеваний, в частности COVID-19. Поэтому, используя кондиционер, не забывайте о проветривании помещений.

Следует добавить, что кондиционер не может стать источником распространение возбудителя, потому что вирусу для размножения нужен живой организм.

Как сообщалось, Минздрав изменил алгоритм выписки с COVID-19: как это повлияет на статистику.


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Источник: https://phc.org.ua/news/narazi-nemae-pidstav-vvazhati-scho-zarazhennya-novim-koronavirusom-cherez-kondicioner-mozhlive
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