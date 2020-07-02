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Количество состоятельных украинцев за время карантина сократилась почти вдвое – опрос

Опрос КМИС показал, как изменился уровень благосостояния украинцев за несколько месяцев карантина

сегодня, 11:31
Автор:

Таисия Ерохина
Количество состоятельных украинцев за время карантина сократилась почти вдвое – опрос

За время карантина число украинцев, которые могли позволить себе покупать дорогие вещи, или вообще, могли позволить себе, что угодно,  снизилось почти вдвое. Об этом свидетельствует результат опроса Киевского международного института социологии, который проводился с 24 мая по 4 июня.

Сообщается, что если в конце апреля можно было причислить к условно состоятельным слоям 20,5% украинцев, то в начале июня – 12%. Тогда как доля населения с условно средним уровнем благосостояния (могут немного откладывать, но не могут позволить покупку таких вещей, как телевизор или холодильник) выросла с 30% до 36%. Кроме того, стало больше людей  с низким уровнем благосостояния (хватает денег на еду, но покупать одежду уже трудно) – с 34% до 37%. А вот уровень абсолютной бедности – тех, кому не хватает денег на еду – почти тот же: 11,5% в апреле против 12% в этом месяце.

"Таким образом, за этот период фиксируется снижение благосостояния населения, хотя, при этом, по крайней мере, пока нет перехода к абсолютной бедности", - резюмируют социологи.

Напомним, опрос показал, что украинцы думают о сотрудничество Украины с МВФ и получении кредитов.


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