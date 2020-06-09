Киев занял 106 место в рейтинге дорогих городов для эмигрантов

Столица Украины заняла 106 место в рейтинге самых дорогих городов для эмигрантов. В 2020 году Киев поднялся на 44 позиции в рейтинге по сравнению с прошлогодними результатами. В 2019 году столицы Украины в том же рейтинге заняла 150 место. Об этом сообщили в компании Mercer, которая и проводила исследование.

Всего в рейтинге представлены 209 городов мира. В первую пятерку рейтинга попали Гонконг (район Китая), Ашхабад (Туркменистан), Токио (Япония), Цюрих (Швейцария) и Сингапур. Последние места в рейтинге заняли Карачи (Пакистан), Ташкент (Узбекистан), Бишкек (Кыргызстан), Виндхук (Намибия) и Тунис, а соответственно именно эти города стали одними из самых дешевых в мире для эмигрантов.

При составлении рейтинга компания Mercer использовала данные об инфляции, ценах на аренду и покупку жилья, а также колебания местных курсов валют.

Как сообщал портал "Комментарии", в министерстве экономики Украины сообщили, что экономика Украины упала на 5% с января 2020 года, в основном из-за распространения пандемии коронавируса Covid-19 в нашей стране и по всему миру.

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