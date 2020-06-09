Киев занял 106 место в рейтинге дорогих городов для эмигрантов

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Антон Корнилов
Столица Украины заняла 106 место в рейтинге самых дорогих
городов для эмигрантов. В 2020 году Киев поднялся на 44 позиции в рейтинге по
сравнению с прошлогодними результатами. В 2019 году столицы Украины в том же
рейтинге заняла 150 место. Об этом сообщили в компании Mercer, которая и проводила исследование.
Всего в рейтинге представлены 209 городов мира. В первую пятерку
рейтинга попали Гонконг (район Китая), Ашхабад (Туркменистан), Токио (Япония),
Цюрих (Швейцария) и Сингапур. Последние места в рейтинге заняли Карачи
(Пакистан), Ташкент (Узбекистан), Бишкек (Кыргызстан), Виндхук (Намибия) и
Тунис, а соответственно именно эти города стали одними из самых дешевых в мире
для эмигрантов.
При составлении рейтинга компания Mercer использовала
данные об инфляции, ценах на аренду и покупку жилья, а также колебания местных
курсов валют.
Как сообщал портал "Комментарии", в министерстве экономики
Украины сообщили, что экономика Украины упала на 5% с января 2020 года, в
основном из-за распространения пандемии коронавируса Covid-19 в нашей стране и по всему миру.
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