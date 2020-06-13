Карантин в Украине: в Минздраве рассказали, чего ждать – усиления или ослабления

Пока что власть не планирует возвращать жесткие карантинные ограничения для всей территории Украины. Об этом во время сегодняшнего брифинга по результатам заседания Комиссии ТЭБ и ЧС заявил главный санитарный врач Украины, заместитель министра охраны здоровья Виктор Ляшко.

Однако в регионах, где последние 3 дня повышается количество больных, местная власть должна приостановить этапы ослабления карантина.

"Сейчас мы не рассматриваем вопрос одномоментного возврата к более жестким мерам, поскольку на территории Украины работает адаптивный карантин, - сообщил Ляшко. - Для этого определены три базовых индикатора в области. Если три дня подряд повышается один из указанных индикаторов – область обязана провести заседание комиссии ТЭБ и ЧС, и определить причины, почему так происходит. И вернуться в сторону более жестких норм".

Например, так сделали на Житомирщине – сейчас там запретили работу отелей и ресторанов внутри помещений.

Добавим, что Ляшко призвал соблюдать правила безопасности. Поскольку, по его словам, уровень заболеваемости возрастает не в результате увеличения количества тестов, а из-за несоблюдения карантинных правил гражданами.

Напомним, Зеленский отреагировал на неутешительную статистику коронавируса.



Как сообщалось, МАУ объявила о новых правилах полета: без маски – за борт.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!