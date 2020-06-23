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Карантин в Украине: пойдут ли дети в школу 1 сентября

Школьники в новом учебном году будут изучать, в том числе, то, что из-за карантина не успели пройти в этом, - Мандзий

сегодня, 11:15
Автор:

Виолетта Комаровская
Карантин в Украине: пойдут ли дети в школу 1 сентября

Первый звонок в украинских школах для учеников должен прозвенеть по плану - 1 сентября. Но возможны сдвиги. Об этом рассказала руководитель Минобразования Любомира Мандзий в интервью изданию "РБК-Украина".

С началом карантина в Украине все школы вынуждены были перейти на дистанционное обучение. Многие ученики осваивали программу с помощью онлайн-уроков. Для некоторых этот процесс превратился в самообразование, либо же учителей им заменили родители. В таком режиме украинские школы работали 3 месяца подряд, после чего дети ушли на каникулы, так и не возвратившись за парты.

С точки зрения качества образования, в этой системе есть множество недостатков, говорит Мандзий. В частности, Министерству образования пришлось разработать специальную программу на следующий учебный год.

"Это будет корректирующее обучение, чтобы педагоги смогли понять, как ученики освоили материал на дистанционке", - говорит и.о. главы МОН.

Новый же учебный год в традиционном формате планируют начать, как и положено, 1 сентября. Отложить первый звонок, конечно, могут, но только если ситуация с коронавирусом будет критической. 

"Безусловно, я за то, чтобы дети вернулись в школу. Но условия в школе должны быть безопасными для детей. Мы должны быть готовы к подобному вызову, с которым мы столкнулись в марте. Поэтому работаем сейчас над тем, чтобы проект "Всеукраинская школа онлайн" имел продолжение. Он должен быть готов к сентябрю. В каком формате все это будет работать, еще согласовываем", - рассказала Мандзий. 

А вот переходить на дистанционное обучение окончательно нет смысла, говорит чиновница. Ведь образовательный процесс - это не только уроки, но и живое общение, в котором дети также нуждаются. 

"Я уверена в том, что новый учебный год в школах мы начнем 1 сентября. Для студентов-первокурсников он стартует 17 сентября", - подытожила Мандзий. 

Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали о том, что еще одна область в Украине вернулась к жесткому карантину.


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Источник: rbc.ua/rus/news/glava-mon-lyubomira-mandziy-pravitelstve-1592857814.html
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