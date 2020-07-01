Карантин отступает: в Украину прибыли первые самолеты из Польши

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Таисия Ерохина
Польша возобновила после карантинного застоя авиасообщение с Украиной. Тогда как перед этим запланированные рейсы из Киева в Польшу отменили. Об этом передает Dziennik Polski.
Так, сегодня, 1 июля, в аэропорт "Киев" прибыли самолеты компании Wizz Air из трех польских городов – Кракова, Вроцлава и Варшавы.
Сообщается, что с начала июля польское правительство сняло запрет на полеты в Великобританию и Украину. Кроме того, с 3 июля планируется открытие авиасообщения Польши с Францией. В частности, первыми после карантина состоятся рейсы в Париж.
Стоит добавить, что изначально допускались перелеты только в случае, если салон самолета заполнен пассажирами наполовину. Но меры безопасности пересмотрели, и сейчас на борту можно занимать все имеющиеся пассажирские места.
Отметим, что авиасообщение с Польшей Украина прекратила в марте из-за эпидемии коронавируса.
Напомним, ранее возобновили автомобильное сообщение между Украиной и Польшей. Правда, в некоторых пунктах пропуска не обошлось без очередей.
Также портал "Комментарии" сообщал, какие страны открыли границы с Украиной. Так, в Мининфраструктуры рассказали, что пять стран разрешили въезд украинцам. Известно, что для этого необходимо.
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